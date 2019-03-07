Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Çavuşoğlu: '31 Mart'ta İzmir'de değişim başlayacak' - İZMİR

Çavuşoğlu: '31 Mart'ta İzmir'de değişim başlayacak' - İZMİR

Çavuşoğlu: "31 Mart'ta İzmir 'de değişim başlayacak" - İZMİR - AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Bilal Doğan'ın Üçyol'daki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin sembolik açılışı - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması"31 Mart'ta İzmir 'de değişim başlayacak" - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Şunu unutmasınlar, teröre kim destek verirse versin, devlet ondan hesap sorar, soracaktır. Kurtuluş yoktur. Önümüzdeki seçimlerde İzmir liler bu kritere göre oy verecektir. İnşallah 31 Mart'ta İzmir 'de değişim başlayacak, İzmir 'e güneş farklı doğacak"İZMİR (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şunu unutmasınlar, teröre kim destek verirse versin, devlet ondan hesap sorar, soracaktır. Kurtuluş yoktur. Önümüzdeki seçimlerde İzmir liler bu kritere göre oy verecektir. İnşallah 31 Mart'ta İzmir 'de değişim başlayacak, İzmir 'e güneş farklı doğacak." dedi.
Bakan Çavuşoğlu, İzmir programının son durağında, AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Bilal Doğan'ın Üçyol'daki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin sembolik açılışına katıldı.
Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, İzmir 'e devletin yeteri kadar yatırım yapmadığı yönündeki iddialara değinerek, kendisinin milletvekili seçildiği Antalya'ya devletin 17 yılda yaptığı yatırımın 40 milyar lira olduğunu, İzmir 'e ise son 6 yılda 67 milyar liralık yatırım yapıldığını kaydetti.
Antalya'ya 17 yılda yapılan yatırımın yüzde 60 daha fazlasını devletin son 6 yılda İzmir 'de gerçekleştirdiğini dile getiren Çavuşoğlu, yine de İzmir 'in CHP'li yerel yönetimler nedeniyle geri kaldığını söyledi.

"Biz hizmet üretiyoruz, fark burada." diyen Çavuşoğlu, "2009 - 2014 döneminde CHP zihniyetinin Antalya'yı geri götürmesine rağmen o kadar hizmet yapıldı." dedi.
Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'yi bölmek isteyenlerin çukur eylemleri, Gezi Parkı odaklı olaylar veya dağlardaki teröristler ile bunu başaramadığına dikkati çekerek, "Şimdi CHP ve zillet ittifakı üzerinden adamlarını İzmir 'e ve tüm şehirlere yerleştirmeye çalışıyorlar. Tıpkı PKK'ya destek veren bazılarını Meclis'e yerleştirdikleri gibi. "Şunu unutmasınlar; teröre kim destek verirse versin, devlet ondan hesap sorar, soracaktır. Kurtuluş yoktur. Önümüzdeki seçimlerde İzmir liler bu kritere göre oy verecektir. İnşallah 31 Mart'ta İzmir 'de değişim başlayacak, İzmir 'e güneş farklı doğacak." ifadelerini kullandı.Konuşmanın ardından Bakan Çavuşoğlu, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ve Bilal Doğan ile merkezin sembolik açılışını yaptı, partililerle sohbet etti.

Yerel Yönetimler Zillet Yerel Yönetim Milletvekili Teröristler 

İlgili Foto Galeriler
İşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleriİşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleri
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
Cumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan TepkiCumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan Tepki
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
AK Parti 5. Yerel Yönetimler SempozyumuAK Parti 5. Yerel Yönetimler Sempozyumu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı