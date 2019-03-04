Çataklı: 'Mahalli idareler seçim çalışmalarında ülke genelinde 214 olay meydana geldi' - ANKARA İzle
Çataklı: "Mahalli idareler seçim çalışmalarında ülke genelinde 214 olay meydana geldi" - ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşmasıANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlıkta "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" yaptı.(3)İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Mahalli idareler seçim çalışmalarında ülke genelinde 214 olay meydana geldi. Bu olayların 89’u muhtarlık seçimleriyle ilgili yaşandı."
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