Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çataklı: 'Mahalli idareler seçim çalışmalarında ülke genelinde 214 olay meydana geldi' - ANKARA İzle

Çataklı: 'Mahalli idareler seçim çalışmalarında ülke genelinde 214 olay meydana geldi' - ANKARA İzle

Çataklı: "Mahalli idareler seçim çalışmalarında ülke genelinde 214 olay meydana geldi" - ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşmasıANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlıkta "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" yaptı.(3)İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Mahalli idareler seçim çalışmalarında ülke genelinde 214 olay meydana geldi. Bu olayların 89’u muhtarlık seçimleriyle ilgili yaşandı."

İlgili Foto Galeriler
Erdoğan, Ankara Keçiörende Toplu Açılış Töreninde KonuştuErdoğan, Ankara Keçiörende Toplu Açılış Töreninde Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'taCumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'ta
Erdoğan, AK Partinin 11 Maddelik Seçim Manifestosunu AçıkladıErdoğan, AK Partinin 11 Maddelik Seçim Manifestosunu Açıkladı
CHPli Belediye Başkanı Resmi Aracıyla İçki İçtiCHPli Belediye Başkanı Resmi Aracıyla İçki İçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'teCumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te
Erdoğan, Erzurumda Partisinin Erzurum Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısında KonuştuErdoğan, Erzurumda Partisinin Erzurum Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısında Konuştu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı