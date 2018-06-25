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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Çankırı Türkiye 3'üncüsü oldu... 'Recep Tayyip Erdoğan'a Çankırı'mız sahip çıktı'

Çankırı Türkiye 3'üncüsü oldu... 'Recep Tayyip Erdoğan'a Çankırı'mız sahip çıktı'

Murat Babayusuf röportaj

Yarış 

-Soner Demiroplu Röportaj

( ÇANKIRI ) Çankırı Türkiye 3'üncüsü oldu... "Recep Tayyip Erdoğan'a Çankırı'mız sahip çıktı" ÇANKIRI

- Çankırı'da AK Parti'nin elde ettiği oy oranı hakkında İHA Muhabirine Çankırılı vatandaşlar açıklamada bulundular. Çankırı'nın Cumhurbaşkanlığı seçiminde elde ettiği oy oranı nedeniyle Türkiye 3.'sü olmasından dolayı Çankırılı vatandaşlar memnuniyetini dile getirdi. Konuya ilişkin Murat Babayusuf yaptığı açıklamada, "Vatanı milletine sahip çıktığını bir defa Çankırı gösterdi. Recep Tayyip Erdoğan'a Çankırı'mız sahip çıktı. Bu zamandan sonrada Çankırı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkacak." İfadelerine yer verdi. Çankırı esnaflarından Soner Demiroğlu ise, "Bu seçim sonucunun vatanımıza, milletimize vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Öncelikle Cumhuru reisimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Tebrik ediyorum. Bu şekilde bir sonuç bekleniyordu Türkiye'de şüphesizdi bu. Gayet başarılı bir seçim oldu. Çok güzel oranda da neticeler alındı. Daha yüksek oranlarda olabilirdi ama buda çok güzel. Milletin iradesini kullanarak kararını Cumhuru Reisimize vermeleri çok güzel oldu. Bu bir yarıştı kazananı da kaybedeni de olacak. Kazanan yine milletimiz oldu." dedi.

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