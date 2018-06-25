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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Çankırı, Türkiye 3.'sü oldu İzle

Çankırı, Türkiye 3.'sü oldu İzle

Miting alanı genel detaylar

Seçim Sandığı Milletvekili Şahit Irak Milletvekilliği 

-Partililer detay

( ÇANKIRI ) ÇANKIRI

- Çankırı'da oy sandıklarının tamamının sayımı tamamlanırken, 2 milletvekilini de AK Parti kazandı. Çankırı genelinde 688 seçim sandığında 116 bin 790 oyun kullanıldığı milletvekilliği seçiminde oyların yaklaşık yüzde 59,33'sini alan Çankırı Türkiye üçüncülüğü elde etti. Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği Seçimi'nde Çankırı'da kesin olmayan sonuçlarına göre AK Parti'den Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Salim Çivitcioğlu yeni dönemin milletvekili oldu. Çankırı'da resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ; Recep Tayyip Erdoğan oyların %76,22'sini (80 bin 502), Muharrem İnce %12,43 (14 bin 121), Meral Akşener %9,94 (11 bin 200), Temel Karamollaoğlu %0,99 (bin 1127), Selahattin Demirtaş %0,23 (202) ve Doğu Perinçek %0,18 (205) oy aldı. Milletvekilli seçimlerinde ise Cumhur ittifakı oyların %78,87'sini (91 bin 142), millet ittifakı %19,65 (22 bin 712), HDP %074 (856), Hüdapar %0,16 (189), Vatan Partisi %018 (219) diğerleri ise %0,37 (439) oy aldı. Cumhur ittifakında AK Parti %59,33 (68 bin 663), MHP %19,66 (22 bin 737) oy aldı. Millet ittifakında ise CHP %6,49 (7 bin 499), İYİ Parti %12,05 (13 bin 931) ve Saadet Partisi %1,11 (bin 286) oy aldı. Rize ve Konya'dan sonra Milletvekili seçimlerinde Türkiye üçüncüsü olan Çankırı'da AK Parti'nin zaferi Belediye Meydanında coşkuyla kutlandı. 'Teşekkür Mitingi'nde bir konuşma yapan AK Parti İl Başkanı Celal Kaman "Bu zafer sizin bu zafer hepimizin. Sizlerin azmi sizlerin coşkusu sizlerin heyecanı ve sonsuz desteğiyle bugün burada bu sevinci bu mutluluğu yaşıyoruz. Sağ olun var olun. Liderimiz Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı, davamızı partimizi yalnız bırakmayarak devletimize, milletimize, vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkarak yeniden büyük Türkiye'nin dünyada söz sahibi olacağı bu döneme hep birlikte damga vurduğumuz için Çankırı'mla gurur duyuyorum." dedi.
"Şerefim namusum üzerine söz veriyorum" 27. dönemde AK Parti ikinci sıra adayı olarak milletin karşısına çıkan ve Milletvekili seçilen Salim Çivitcioğlu yaptığı konuşmadaGece gündüz çalışacağına söz vererek konuşmasına devam eden Çivitcioğlu "Sizlerin bu desteğine, sizlerin bu övgüsüne, sizlerin bu duasına karşı Çankırı Belediye meydanı şahit olsun ki gece gündüz çalışacağıma sizler için uğraşacağıma, sizlerin sorunlarını problemlerini çözmek için gece gündüz çalışacağıma şerefim namusum üzerine söz veriyorum, söz veriyorum, söz veriyorum." dedi.
Çankırı Belediye meydanındaki 'Teşekkür mitingi'ne AK Parti İl Başkanı Celal Kaman, Belediye Başkanı Hüseyin Boz, AK Parti Çankırı Milletvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu, Salim Çivitcioğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Ruhi Şeker, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hacer Rukiye Yıldırım, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Nizamettin Ünal, AK Parti eski Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Potukoğlu katıldı.

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