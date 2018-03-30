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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Canikli, Gürcistanlı mevkidaşı İzoria ile görüştü - ANKARA

Canikli, Gürcistanlı mevkidaşı İzoria ile görüştü - ANKARA

- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Gürcistan Savunma Bakanı Levan Izoria’yı karşılamasından detaylarCanikli, Gürcistanlı mevkidaşı İzoria ile görüştü - Milli Savunma Bakanı Canikli ile İzoria'nın başkanlık ettiği heyetler arası görüşmede, iki ülke arasında askeri iş birliği konuları ele alındıANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria ile bir araya geldi.İzoria, Milli Savunma Bakanlığına gelişinde askeri törenle karşılandı. Şeref Defteri'ni imzalayan İzoria, Bakan Canikli'nin makamına geçti.İki bakan, daha sonra heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.Basına kapalı yapılan görüşmede, iki ülke arasında askeri ve savunma alanındaki iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi.

Askeri Tören 

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