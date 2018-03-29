Canikli, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov'la görüştü - ANKARA
- Karşılama töreni - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin mevkidaşı Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile bir araya gelmesinden detaylarCanikli, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov'la görüştü - Milli Savunma Bakanı Canikli ile Hasanov'un başkanlık ettiği heyetler arası görüşmede, iki ülke arasında askeri iş birliği konuları ele alındıANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile bir araya geldi.Hasanov, Milli Savunma Bakanlığına gelişinde askeri törenle karşılandı. Şeref Defteri'ni imzalayan Hasanov, Bakan Canikli'nin makamına geçti.İki bakan, daha sonra heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasında askeri ve savunma alanındaki iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi. - Giresun'da üçlü zirveÖte yandan, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan savunma bakanları arasında, 31 Mart Cumartesi günü Giresun'da üçlü zirve yapılacağı bildirildi. Zirveye, Bakan Canikli, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria'nın da katılacağı ifade edildi.Zirvenin sonunda, savunma alanında iş birliği mutabakat zaptı imzalanmasının beklendiği kaydedildi.