Çanakkale'den Ankara'ya yürüyen 3 kadın Meclis'te - TBMM
- Çanakkale'den Ankara'ya yürüyen 3 kadın Meclis'te - Meclis Katip Üyesi ve CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün açıklamaları - Üç kadın adına konuşan Dilek Taş'ın açıklamaları - CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in açıklamaları - CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi'nin açıklamaları - HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in açıklamalarıÇanakkale'den Ankara'ya yürüyen 3 kadın Meclis'te - "Çocuk istismarı, kadına şiddet ve cinsel saldırılar ile hayvan ve doğa katliamlarına dikkat çekmek" amacıyla bir ay önce Çanakkale'den yola çıkan 3 kadın, Ankara'ya ulaştı - CHP Çanakkale Milletvekili Öz: - "Çocuklarımıza, kadınlarımıza, hayvanlarımıza karşı yapılan insanlık dışı davranışlar karşısında ceza ve eğitime dayalı yeterli önlemler alınmadığı için toplumumuz isyan etme noktasına gelmiştir" TBMM (AA) - Meclis Katip Üyesi ve CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, "Çocuklarımıza, kadınlarımıza, hayvanlarımıza karşı yapılan insanlık dışı davranışlar karşısında ceza ve eğitime dayalı yeterli önlemler alınmadığı için toplumumuz isyan etme noktasına gelmiştir." dedi. "Çocuk istismarı, kadına şiddet ve cinsel saldırılar ile hayvan ve doğa katliamlarına dikkat çekmek" amacıyla bir ay önce Çanakkale'den yürümeye başlayan Dilek Taş, Hülya Kurt ve Nursel Kopya, Ankara'ya ulaştı.CHP'li Öz, geleneksel kıyafetler giyen üç kadın ve bazı milletvekilleri ile Basın Kapısı önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.Çanakkale'den yürümeye başlayan 3 kadının, bu yürüyüşlerini alınlarının akıyla Meclis'te bitirdiklerini belirten Öz, "Bizi biz yapan değerlerin zedelendiğini gördüğümüz ülkemizde, ne yazık ki sesimizi duyurmanın yollarını arıyoruz." ifadelerini kullandı.Bülent Öz, 3 kadının bu yürüyüşleriyle, ülkede yaşanan çocuk tecavüzleri, cinsel istismar, kadına şiddet ile hayvan ve doğa katliamlarına karşı dikkat çekmek istediklerini aktardı."Çocuklarımıza, kadınlarımıza, hayvanlarımıza karşı yapılan insanlık dışı davranışlar karşısında ceza ve eğitime dayalı yeterli önlemler alınmadığı için toplumumuz isyan etme noktasına gelmiştir." diyen Öz, üç yürekli kadının yürüyüşlerinin çığlığının vicdanlarda hissedilmesi gerektiğini ifade etti. - "Anne ve insan kimliğimizi yanımıza aldık"Üç kadın adına konuşan Dilek Taş, çocuğa, kadına, hayvana ve doğaya yönelik her türlü istismar, taciz, tecavüz, talan ve cinayetlere karşı yürüdüklerini belirtti. Taş, taleplerini ve topladıkları imzaları Meclis'te grubu bulunan bütün siyasi partilere sunmak istediklerini ancak sadece CHP ve HDP'den taleplerine olumlu yanıt geldiğini vurguladı.Bu yola çıkarken yalnızca anne ve insan kimliklerini yanlarına aldıklarını anlatan Taş, "Bu hareket hiç kimsenin değil, ülkedeki tüm duyarlı, ahlaklı insanların hareketidir." dedi. Dilek Taş, bu hareketin çok kısa zamanda daha da büyüyeceğine inandıklarını ifade etti. - "Mücadelelerini Meclis'te devam ettireceğiz"CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer de üç kadının 431 kilometrelik zorlu bir yolu katederek, Ankara'ya ulaştığını kaydetti. "Üç kadın; ülkedeki 40 milyon kadının, 80 milyon Türkiye'nin, dünyada haksızlığa uğrayan herkesin, hayvanların, doğanın sesi oldular." ifadelerini kullanan Yüceer, insanların, bütün yaşanan suçlara karşı yargıya güvenmediği için adaleti yollarda aradığını savundu.CHP'li Yüceer, üç kadının mücadelesini Meclis'te devam ettireceklerini vurgulayarak, "Kadın ve erkeği eşit görmeyenler, kadını merdivene ve sahneden geriye itenler, çocuk cinsel istismara uğradığında 'bu vakıf bendendir' deyip o vakfı sarıp sarmalayanlar, bilsinler ki haklı olan bizleriz ve bu mücadele kazanacak." diye konuştu. CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi de "Dünyada bir kadın ayağa kalkarsa, bütün kadınlar ayağa kalkar. Bu üç kadın ayağa kalktı ve yürüdü, biz de onların arkasında dimdik duruyoruz." dedi. HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir de üç kadının yaklaşık bir aydır yürüyerek dile getirdikleri taleplerin herkesin istekleri olduğunu vurgulayarak, hükümetin bir an önce bu talepleri dikkate almasını istedi.