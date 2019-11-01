Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mustafa Ateş Amiklioğlu için tören düzenlendi Haberi

-Genel detay



( ANKARA ) ANKARA



-. Amiklioğlu için TBMM Şeref kapısı önünde tören düzenlendi.

Törene, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Levent Gök, milletvekilleri, eski Bakanlar ve yakınları katıldı.

Amiklioğlu’nun öz geçmişi okundu ve Amiklioğlu için dua okundu. (AUÖ



loading...