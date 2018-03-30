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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: 'Dün akşam itibariyle 4 C'den 4 B'ye geçecek kardeşlerimizle ilgili kararnamemiz resmi gazetede yayınlanmış durumda. Yüzde on ücret artışıyla ve izin süreleri düzenleyerek 4C 'den 4 B'ye emekç Haberi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: 'Dün akşam itibariyle 4 C'den 4 B'ye geçecek kardeşlerimizle ilgili kararnamemiz resmi gazetede yayınlanmış durumda. Yüzde on ücret artışıyla ve izin süreleri düzenleyerek 4C 'den 4 B'ye emekç Haberi

salondan detaylar

Resmi Gazete 

-Bakan'ın konuşması
-detaylar

( İSTANBUL ) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: "Dün akşam itibariyle 4 C'den 4 B'ye geçecek kardeşlerimizle ilgili kararnamemiz resmi gazetede yayınlanmış durumda. Yüzde on ücret artışıyla ve izin süreleri düzenleyerek 4C 'den 4 B'ye emekçi kardeşlerimizin geçişini 2 Nisan itibarıyla gerçekleştirmiş olacağız" İSTANBUL

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye İşveren Sendikasınca (TİSK) düzenlenecek 2017 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödül Töreni'ne katıldı.

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