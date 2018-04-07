Çalık: ''Türkiye büyümeye aslanlar gibi devam ediyor'' - MALATYA
- AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'ndan detaylar - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık'ın konuşmasıMALATYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğini belirterek, ülkenin hem içeriden hem dışarıdan hedef gösterildiğini söyledi.
Türkiye üzerinde oyunlar oynandığını aktaran Çalık, tüm terör örgütleriyle mücadele eden Türkiye'nin, dimdik ayakta durduğunu ifade etti. Çalık, bir tarafta terörle mücadele ederken, bir taraftan da yatırımlarını sürdürdüklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:"Bu kadar oyuna, hedef haline getirilmiş ülke olmamıza rağmen Türkiye büyümeye aslanlar gibi devam ediyor. Dünya devletlerinin başına bu oyunlar gelseydi, bu kadar büyüme gerçekleşir miydi? Şu anda Türkiye'nin büyüme rakamı yüzde 7,4. Bu kadar oyuna, terörle mücadeleye rağmen büyümeye devam ediyoruz. Terör örgütlerine, onların iş birlikçilerini inat Türkiye büyümeye, güçlenmeye devam edecek. Türkiye güçlenirken milletimiz mutlu oluyor. Biz dosta güven düşmana korku salmaya devam edeceğiz." - "Yalan makinesi infilak eder""CHP'nin şirazesi bozuldu" diyen Çalık, şunları kaydetti:"Diyordu ki, 'Afrin'e giremezsiniz, Afrin'e girdiniz, bu kadar yeter çıkamazsınız' Allah'a şükürler olsun, biz Afrin'e girdik ve aslanlar gibi de sancağımızı Afrin'in göbeğine diktik. Sonrasında Kılıçdaroğlu'ndan tebrik mesajı, 'Muzaffer ordumuzu kutluyorum' diyor. Peki sen ordunu kutluyorsun, ordunun başkomutanının kim olduğunu biliyor musun? Sen ordumuzun, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başkomutanının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu bilmiyor musun? Eğer o başkomutan olmasaydı Afrin süreci de bu şekilde yaşanmazdı. Kahraman ordumuzla biz gurur duyuyoruz ama o ordunun başkomutanının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu hiç kimse unutmamalı. Kılıçdaroğlu millet cumhurbaşkanıyla, askeriyle, başkomutanıyla beraber diye şirazesinden çıktı ve ağzına gelen her türlü kötü lafı, sözü söyledi.
Kılıçdaroğlu birçok yalanı söyledi ve söylemeye devam ediyor. Bir yalan makinesi olsa Kılıçdaroğlu'nu da yalan makinesine bağlasalar, yalan makinesinin infilak edeceğini düşünüyorum. Bu kadar yalana yalan makinesi bile dayanmayacaktır."FETÖ'nün söylemlerine bakıldığında aynısını Kılıçdaroğlu'nun söylediğini savunan Çalık, "Çukur ittifakıyla beraber olan FETÖ'ye, sen eşlik ediyorsun. HDP ve FETÖ ile siyaset yapmaya, kol kola girmeye, çukur ittifakıyla birlikte çamur ittifakı oluşturmaya devam ediyorsun. Çamur ittifakından yana kimler var, PKK, PYD, YPG, FETÖ, DEAŞ hepsi bir olmuş vaziyette, CHP ile çukur ittifakçıları, çamur ittifakını oluşturmuş vaziyette. Bunun yanı sıra biz milletimizle cumhur ittifakını kurduk. Cumhur ittifakı milli ve yerli ne kadar insanımız varsa, onlarla yol yürümeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.