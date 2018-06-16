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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Çalık: 'Daha güçlü sosyal politikalarla hizmet edeceğiz' - MALATYA Haberi

Çalık: 'Daha güçlü sosyal politikalarla hizmet edeceğiz' - MALATYA Haberi

Çalık: "Daha güçlü sosyal politikalarla hizmet edeceğiz" - MALATYA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık'n esnaf ziyareti ve vatandaşlarla sohbet etmesi - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ile röportaj"Daha güçlü sosyal politikalarla hizmet edeceğiz" - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık: - "Başkanlık sisteminden sonra Sosyal Güvenlik Kurumunun da içinde olduğu, sosyal politikaları beraberce yürütebileceğimiz bir vizyonu ortaya koymak için çalışıyoruz. Daha güçlü sosyal politikalarla ülkemize hizmete devam edeceğiz" - "2002'de Türkiye'nin bütçesi 112 milyar liraydı, şu an ise sosyal koruma bütçesinde sağlığa ayrılan miktar 112 milyar lira"MALATYA (AA) - ORHAN YOLDAŞ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Başkanlık sisteminden sonra Sosyal Güvenlik Kurumunun da içinde olduğu, sosyal politikaları beraberce yürütebileceğimiz bir vizyonu ortaya koymak için çalışıyoruz. Daha güçlü sosyal politikalarla ülkemize hizmete devam edeceğiz." dedi.
AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümet olarak birçok alanda sosyal politikalar ürettiklerini ve üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde sosyal belediyeciliğin, başbakanlığı döneminde de sosyal devletin inşa edilmesi adına önemli adımlar attıklarını dile getiren Çalık, 2002 öncesi ve sonrasına ayrılan sosyal koruma bütçesine bakılması gerektiğini kaydetti.
Çalık, 2002'de sosyal koruma bütçesinin yaklaşık 33 milyar lira olduğuna, bugün ise bu rakamın 335 milyar liraya yükseltildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:"O gün sağlığa ayrılan bütçe 11 milyar liraydı, şu an sağlığa ayırdığımız bütçe 111 milyar liraya çıkarıldı. 2002'de Türkiye'nin bütçesi 112 milyar liraydı, şu an ise sosyal koruma bütçesinde sağlığa ayrılan miktar 112 milyar lira. Biz 2002 bütçesinden daha fazla parayı şu an sağlığa ayırdık. Anne karnında devlet tarafından sosyal güvenlik kapsamına alınan bebekler, doğduktan sonra 18 yaşına kadar yine sosyal güvenlik kapsamına alındı. Şu an yine 10,4 milyon kişi genel sağlık sigortasından faydalanıyor. 2,7 milyon kişi ise 54 lira pirim ödeyerek her türlü sağlık hizmetinden istifade ediyor.8 milyon vatandaşın primini hükümet olarak biz ödüyoruz." - "Daha güçlü sosyal politikalarla hizmete devam deceğiz"Eski Türkiye'nin geride kaldığını, yeni Türkiye'nin sosyal devlet anlayışını geliştirmeye devam ettiğini anlatan Çalık, değişimin ihtiyaç sahiplerine ödenen rakamlarla görüldüğünü vurguladı.Çalık, sözlerini şöyle tamamladı:"Dul ve yetimlere 2002'de 3,4 milyar lira ödeniyordu, bu rakamı 40 milyar liraya çıkardık. 2002'de 24, 54 ve 94 lira olan engelli aylıkları, şimdi 800 lira ile bin 600 lira arasında. Engelli aylıkları artık aylık ödenecek. Evde bakımı yapılan yaklaşık 510 bin kişiye 5,2 milyar lira ayırdık. Temel hedefimiz sosyal devlet anlayışını inşa etmek, bunun için de emin adımlarla gidiyoruz. 2018'den sonra yapmış olduğumuz çalışmayla sosyal güvenlik kapsamının içinde olduğu sosyal politikalarla birleşen bir vizyon ortaya koymak istiyoruz. Başkanlık sisteminden sonra Sosyal Güvenlik Kurumunun da içinde olduğu, sosyal politikaları beraberce yürütebileceğimiz bir vizyonu ortaya koymak için çalışıyoruz.Daha güçlü sosyal politikalarla ülkemize hizmete devam edeceğiz."

Sağlık Hizmeti Belediye Başkanlığı Sosyal Güvenlik Sağlık Sigortası Genel Sağlık Sigortası 

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