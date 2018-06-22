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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Çalık: 'AA, manipülatif haberler yapmadı, bundan sonra da yapmayacaktır' - MALATYA

Çalık: 'AA, manipülatif haberler yapmadı, bundan sonra da yapmayacaktır' - MALATYA

Çalık: "AA, manipülatif haberler yapmadı, bundan sonra da yapmayacaktır" - MALATYA - Öznur Çalık'ın AA Malatya Bürosu'nu ziyaret etmesi - Öznur Çalık'ın konuşması"AA, manipülatif haberler yapmadı, budan sonra da yapmayacaktır" - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık: - "Anadolu Ajansı bugüne kadar manipületif haberler yapmadı, budan sonra da yapmayacaktır" - "Biz Anadolu Ajansı üzerindeki iftiraların asla tutmayacağını, 'çamur at izi kalsın' politikasının asla tutmayacağını biliyoruz"MALATYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Anadolu Ajansı bugüne kadar manipületif haberler yapmadı, budan sonra da yapmayacaktır." dedi.
Çalık, Anadolu Ajansı (AA) Malatya Bürosu'nu ziyaretinde yaptığı açıklamada, dilin kemiği olmadığını, bu nedenle muhalefetin bolca yalan söylediğini ve iftira attığını söyledi.

Muhalefetin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'a da iftira attığını ifade eden Çalık, Albayrak'ın bu konuda tazminat davası açtığını, iftirayı atanların hesap vereceğini kaydetti.
Çalık, AA'ya yönelik eleştirilere de tepki göstererek, şöyle devam etti:" Anadolu Ajansı Türkiye'nin en güvenilen haber ajanslarından bir tanesi. Anadolu Ajansı bugüne kadar manipületif haberler yapmadı, budan sonra da yapmayacaktır. Tüm dünya, haber ajansları ve medya kuruluşları bilir ki seçim öncesi test yayınları vardır. Anadolu Ajansı da bu test yayınlarını yaparken yayınlamış ve farklı varyasyonlar üzerinden de testlerine devam etmiş. Basın kuruluşlarımızın bunları orada yayınlamış olması bir manipülatif hareket değil, sadece test yayınlarının orada yayınlanmasının sebebidir.""Biz Anadolu Ajansı üzerindeki iftiraların asla tutmayacağını, 'çamur at izi kalsın' politikasının asla tutmayacağını biliyoruz." diyen Çalık, sözlerini şöyle tamamladı:"Anadolu Ajansı yerli ve milli duruşunu, Türkiye'nin büyümesi için gösterdiği çabayı, tüm dünyadaki etkin varlığını biliyoruz. Bu vesileyle Anadolu Ajansını doğru, tarafsız habercilik anlayışından dolayı canı gönülden kutluyorum. İftiraların, yalanların sınırı yok. Her alanda iftira atmaya muhalefet devam ediyor. Milletimiz gerçeği görüyor ve biliyor. Manipülatif haberler değil, 24 Haziran'da milletin gerçek haberlerini sandıkta görecekler bakalım bu iftirayı atanlar o zaman milletimize ne diyecek."

İftira Tazminat Davası Politika Medya Kuruluşları Muhalefet 

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