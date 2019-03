Büyükşehir'de aday çıkarmayan Büyük Birlik Partisi Yıldırım'da iddialı geliyor Haberi

-konuşmalar

- Cumhur İttifakı'nın ruhuna sadık kalan Büyük Birlik Partisi Büyükşehirlerde aday çıkarmazken, Türkiye'nin her yerinde meclis üyesi adaylarıyla sahada çalışmalarına başladı.

Yıldırım'da iddialı olduklarını belirten Büyük Birlik Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Alfatlı, Türkiye'de bir beka meselesi olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye'nin dış etkilere karşı olan sorunu, terör sorunu ile ilgili Cumhur ittifakı ile yan yana yer almaya karar verdik. Bu seçimde de Cumhur ittifakının ruhuna sadık kalmak şartıyla sadece Büyük şehirlerde aday göstermedik. Ancak Türkiye'nin her yerinde belediye meclis üyesi adaylarımız var" dedi.

Bursa'da Yıldırım ilçesinde belediye başkan adayı ve tüm kulvarlarda meclis üyesi adayları bulunan Büyük Birlik Partisi vatandaşlardan destek istiyor. Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Alfatlı, Bursa İl Başkanı Mehmet Gebeş, Yıldırım Belediye Başkan Adayı Ayhan Özbek ve Nilüfer İlçe Başkanı Mustafa Aydın İhlas Haber Ajansı'nı ziyaret etti. BBP Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Alfatlı, Büyük Birlik Partisi'nin yıllardır siyasi birikimiyle 31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye'nin her yerinde kendi özgür adaylarıyla girdiğini belirterek, "Bursa'da da 17 ilçemizde seçimlere giriyoruz. Büyük Birlik Partisi'nin amblemi seçim sandıklarında oy pusulalarında vardır. Büyük Birlik Partisi sevdalıları, hizmet bekleyen insanlarımız inşallah o gün amblemimize oylarını basmak suretiyle bizi ileri taşıyacaklar ve özledikleri yönetimleri de kavuşacaklardır. Belediye Meclis üyeliklerinin tamamında seçimlere giriyoruz. Belediye başkan adaylarımız çoğunluğunda var, Büyükşehirlerde de Cumhur İttifakı ile yer alıyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Büyük Birlik Partisi Cumhur ittifakının ruhuna da sadık kalmak kaydıyla birlikte hareket etme kararı aldık. Türkiye'nin beka sorunu, dış etkilere karşı olan sorunu, terör sorunu ile ilgili Cumhur ittifakı ile yan yana yer almaya karar verdik. Bu seçimde de Cumhur ittifakının ruhuna sadık kalmak şartıyla sadece Büyükşehirlerde aday göstermedik. Türkiye'yi bölmek ve parçalamak isteyen terör örgütünün Doğu ve Güneydoğu'da olan bazı vilayetlerinde de Cumhur ittifakının yanında yer almak suretiyle adaylarımızı göstermedik. Türkiye'nin her yerinde belediye meclis üyesi adaylarımız var. Oy pusulalarında varız. Bursa'da Türkiye'de milletin özlediği millet ve devlet kucaklaşması sağlanacak. Bizler çalışıyoruz adaylarımız çalışıyor vatandaşımızın da bu noktada teveccühünü bekliyoruz" dedi.

BBP Yıldırım Belediye Başkan Adayı Ayhan Özbek de Yıldırım'da 15 yıl vakit kaybedildiğini ifade ederek, "Değişim olmadan bir şey olmaz. Neden? Çünkü 15 yıl aynı zihniyet devam etti. "Gelecek zihniyetin de bundan bir farkı yok" iddiaları yüzünden biz buradayız. Yıldırım bizi tanıyor bizde Yıldırım’ı tanıyoruz. Biz Yıldırım'ı seviyoruz Yıldırım da bizleri seviyor. Sabah namazından itibaren taksi durakları, esnaflar, pazar yerleri sürekli halkın içindeyiz. Müthiş olumlu tepkiler var olumlu dönüşler var, bunun sandığa yansıması konusunda da medya desteğiyle sandığa yansıyacağını inanıyorum. Yıldırım'ın en büyük problemi ne uzun süren imar huzursuzluğu, kentsel dönüşüm huzursuzluğu, sağlık alanındaki yetersizlik. Bir de Suriyeli kardeşlerimizle alakalı sosyal huzursuzluk var. Bunlarla alakalı Yıldırım’da huzuru barışı sağlayacak projelerimiz hazır. Biz Yıldırım'ın aşığıyız. 1984 yılından beri projelerimiz hazır. Siyasetin her alanında yoğrularak geldik. Milletimize hizmet etmek istiyoruz" diye konuştu.