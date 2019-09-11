Büyükerşen: 'Bizim açımızdan çok faydalı ve sıcak bir toplantı oldu' - ANKARA
Büyükerşen: "Bizim açımızdan çok faydalı ve sıcak bir toplantı oldu" - ANKARA - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in açıklamalarıANKARA (AA) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nın ardınan CHP Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.
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