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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Büyükelçi Hasan al-Janabi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu - ANKARA

Büyükelçi Hasan al-Janabi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu - ANKARA

- Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hasan al - Janabi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sunması - Büyükelçi Hasan al - Janabi'nin eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdim etmesi - Hatıra fotoğrafı çekimiCumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü - Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hasan al - Janabi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sunduANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hasan al - Janabi'yi kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde Büyükelçi Hasan al - Janabi, Erdoğan'a güven mektubu sundu.Hasan al - Janabi'nin, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Hatıra Fotoğrafı Çekim 

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