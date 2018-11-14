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14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Büyükelçi Berger: 'Türk diplomasisi ile terör örgütleri bölgeden çekildi'

Büyükelçi Berger: 'Türk diplomasisi ile terör örgütleri bölgeden çekildi'

- Chistian Berger konuşması

( ANKARA ) Büyükelçi Berger: "Türk diplomasisi ile terör örgütleri bölgeden çekildi"- "Proje için 50 milyon euro tahsis edilmiş durumda" ANKARA

Mesleki Eğitim Mülteci Toplantı Farkındalık Özel Sektör 


- AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Türk diplomasisi sayesinde bir başka insani karmaşadan kaçınıldığını ve özellikle İdlib'deki soruna yanıt bulunduğunu kaydetti.
Terör örgütlerinin üyelerinin bölgeden ayrıldığını aktaran Berger, insani bir çözüm bulunmuş olduğunu söyledi.

TOBB öncülüğünde hayata geçirilen Mahir Eller Projesi’nin açılış toplantısı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve ev sahibi TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımlarıyla düzenlendi.
Programda konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Suriye'nin 2011'den bu yana içinde bulunduğu insani karmaşaya değindi. Ülkenin yarısının yıkılmış durumda ve siyasi bir çözümden uzak olduğunu belirten Berger, Türk diplomasisi sayesinde bir başka insani karmaşadan kaçınıldığını ve özellikle İdlib'deki soruna yanıt bulunduğunu kaydetti.
Terör örgütlerinin üyelerinin bölgeden ayrıldığını aktaran Berger, insani bir çözüm bulunmuş olduğunu söyledi.

Berger, TOBB'un bu projede çok güçlü bir ortak olduğun altını çizdi. Krizden bu yana Türkiye'nin büyük çabalar göstererek çok yüksek sayıda mülteciye ev sahipliği yaptığını dile getiren Berger, "Yaklaşık 4 milyon kadar mülteci var Türkiye'de, bu projenin önemini şuradan anlayabilirsiniz, bu 4 milyon mültecinin yaklaşık yarısı 15-59 yaş arasında, yani çalışma yaşında. Aynı zamanda mülteciler için kendi hayatlarını yeniden kurabilmeleri için imkanlar sağlamak gerekiyor. Bunun yanı sıra Türk ekonomisine de olumlu katkıda bulunmalarının desteklenmesi gerekiyor. Mültecilerin işgücü piyasasına katılmaları çok önemli. Türkçe dersleri de çok önemli biliyorsunuz dil, işgücü piyasasına katılımda önemli bir engel. İşgücü piyasasında gerekli koşulların mülteciler için sağlanması gerek, bunu sağlayabilmek için öncelikle işgücü piyasasının ihtiyaçlarını değerlendireceğiz. Ne tür becerilere ihtiyaç var bakacağız, farkındalık oluşturarak özel sektöre destek sağlayacağız. 50 milyon euro bu proje aracılığı ile tahsis edilmiş durumda. Burada amaç mültecilerin istihdam edilebilirliğini test, belgelendirme ve mesleki eğitim yoluyla sağlayabilmek" şeklinde konuştu.
Berger, bu amaçla 72 projenin de devam ettiği bilgisini verdi. (JA-
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