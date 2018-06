Büyükataman muhtarlarla buluştu

- MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP ülke menfaati söz konusu olduğu zaman her türlü siyasi hesabı bir kenara bırakarak ülkenin icap ettirdiği ülke hayrına yapılması gereken neyse o konuda irade ortaya koymuş olan bir siyasi parti kriz, kaos ve kargaşadan beslenen çevreler bu seçimin ikinci tura kalmasını temin ederek becerebilmiş olmaları halinde bu durumdan yeni 15 Temmuzlar çıkarta bilirmiyiz hesabını yapıyorlar dedi.

Bursa Osmangazi ilçesi muhtarıyla kahvaltıda buluşan Büyükataman, partisinin yapmış olduğu çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Büyükataman, “AK Partinin 16 yıllık iktidarı sürecinde eksik ve yanlış gördüklerimizle alakalı itirazlarımız oldu. Doğru, uygun ve Türkiye’nin hayrına gördüğümüz atılan her olumlu adımda yanında yer alabilecek bir duruşu ortaya koyduk. Terörle mücadele bir milli mesele 40 yıldır ülkeyi meşgul eden ülke olarak bedel ödememize vesile olan terörle mücadele konusunda muhalefet partisi olmamıza rağmen AK Partinin bu konuda attığı her olumlu adımda yanında yer aldık ve destek verdik. Sınır ötesi harekatında tezkere ihtiyacı gündeme geldiğinde biz mecliste katkı sağladık. Dış politikayla alakalı atılacak önemli adımlar söz konusu olduğunda Hükümetin yanında söylediğimiz hiçbir şeyi dikkate almaksızın dimdik durmasını bildik. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır dedik. Türkiye varsa biz varız sorumlu siyaset anlayışımızın gereği önce ülkem ve milletim sonra partim ve anlayışını siyasetin bir omurgası haline getirmiş olan MHP ülke menfaati söz konusu olduğu zaman her türlü siyasi hesabı bir kenara bırakarak ülkenin icap ettirdiği ülke hayrına yapılması gereken neyse o konuda irade ortaya koymuş olan bir siyasi parti kriz, kaos ve kargaşadan beslenen çevreler bu seçimin ikinci tura kalmasını temin ederek becerebilmiş olmaları halinde bu durumdan yeni 15 Temmuzlar çıkarta bilirmiyiz hesabını yapıyorlar. Türkiye’nin buna tahammülü yok Türkiye üzerinde oynanan bu oyunların elimizin tersiyle itilmesi son derece önemli biz vatandaşlarımızla bir araya geldiğimizde gözlemimiz şu aziz milletimiz her şeyin farkında kim ne derse desin yaşanan bütün gelişmeleri çor doğru okuyor. Yerli yerine koyuyor ve her iki siyasi partinin 15 Temmuz ve sonrası yaşanan Türkiye’yi bir beka sorunuyla karşı karşıya bırakan bu önemli gelişler karşısında almış oldukları bu müşterek beraberliğiyle alakalı ortaya koyduğu iradeyi samimi buluyor, destekliyor ve bundan da heyecan duyuyor. İnşallah bunu bu aziz millet ilk turda bitirecek” şeklinde konuştu.

