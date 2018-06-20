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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
'Bütün dünya kabul etmiş ama hala sindiremiyorlar' - ŞANLIURFA

'Bütün dünya kabul etmiş ama hala sindiremiyorlar' - ŞANLIURFA

"Bütün dünya kabul etmiş ama hala sindiremiyorlar" - ŞANLIURFA - Haliliye Belediyesi - Toplantı salonundan görüntü - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın vatandaşlarla selamlaşması - Bakan Fakıbaba'nın konuşması"Bütün dünya kabul etmiş ama hala sindiremiyorlar" - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: - "Batı ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri, 24 Haziran'daki seçimde Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yönetim sisteminin başkanı olacağını biliyor. Bunu bütün dünya kabul etmiş ama hala sindiremiyorlar, hazmedemiyorlar"ŞANLIURFA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Batı ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri, 24 Haziran'daki seçimde Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yönetim sisteminin başkanı olacağını biliyor. Bunu bütün dünya kabul etmiş ama hala sindiremiyorlar, hazmedemiyorlar." dedi.
Fakıbaba, Haliliye Belediyesince bir otelde düzenlenen etkinlikte, ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi.Bakan Fakıbaba, yaptığı konuşmada, 24 Haziran'daki seçimlerin önemine değinerek partisinin iyi bir oy oranına ulaşacağını söyledi.

"Batı ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri, 24 Haziran'daki seçimde Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yönetim sisteminin başkanı olacağını biliyor. Bunu bütün dünya kabul etmiş ama hala sindiremiyorlar, hazmedemiyorlar." diyen Fakıbaba, Batı ve ABD'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile başa çıkamadığı için ona karşı olduklarını dile getirdi.Türkiye'nin Münbiç konusunda kararlı bir politika ortaya koyduğunu vurgulayan Fakıbaba, şöyle konuştu:"Türkiye Münbiç'e aslanlar gibi girdi. Bizim komşumuzun toprağında gözümüz yok. Zaten Suriyeliler bizim arkadaşlarımız ve akrabalarımız olduğu gibi Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, hepsi bizim kardeşimiz. Bakın bir sistem, politika ortaya konuldu, Amerika hemen dedi ki, 'Eyvallah, sizsiz olmuyor, gelin kardeşlik, barış içerisinde Suriye'nin huzurunu beraber sağlayalım'. Günaydın. Yani mecburiyetten dolayı bunu yapıyorlar. Onun için eğer Sayın Cumhurbaşkanı'mıza oyunu veren kardeşlerimiz gerçekten AK Parti'li ise ve ümmetin selametini düşünüyorsa mutlaka güçlü meclis olmadan komutanın rahat hareket etmesi mümkün değildir. Yani komutanı meydana gönderiyorsun ama askersiz gönderiyorsun. Bu ne demektir, komutan mağlup olacak demektir. Batı'nın ve iç düşmanların istediği budur. Onun için komutanımızı askersiz bırakmamamız lazım."

Ümmet Politika Selamet Allah Irak 

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