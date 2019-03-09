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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı gösteri düzenlendi - TUNUS

Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı gösteri düzenlendi - TUNUS



: - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı protesto gösterisi - Başkent Tunus 'taki belediye tiyatrosu önünde toplanan göstericiler - Dövizler taşıyan göstericilerin sloganlar atması - Tunus lu sosyoloji araştırmacısı Fethiye es - Saidi ile röportaj - Tunus 'ta yaşayan Cezayirli Cemal el - Akadliye ile röportaj - Gösteride yer alan Cezayirli Leyla Makaş ile röportaj Tunus 'un başkentinde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı protesto gösterisi düzenlendi.
Başkent Tunus 'taki belediye tiyatrosu önünde toplanan ve aralarında Tunus 'ta yaşayan Cezayirlilerin de olduğu göstericiler Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığını protesto etti.Demokratik Kadınlar Derneği ile Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumunca organize edilen gösteriye katılanlar, " Tunus lu kadınlar ve Cezayirli kadınlar özgürlüğün yanında", "Cezayir'de demokrasi zamanı" yazılı dövizler taşıdı.Gösteriye katılan Tunus lu sosyoloji araştırmacısı Fethiye es - Saidi, "gösterinin demokrasi mücadelesi veren Cezayir halkına destek" için düzenlendiğini belirtti.
Cezayir halkının kendi sorunlarını çözebilecek güçte olduğunu ifade eden Saidi, " Tunus ve Cezayir halkı demokrasiyi korumu konusunda ortak mücadele verdi. Bu yüzden onlara desteğimizi ifade etmek istedik." dedi.
Tunus 'ta yaşayan Cezayirli Cemal el - Akadliye, "Cezayir'deki halkımızla ve ailemizle dayanışma içinde hareket ediyoruz. Cezayir'in bağımsızlığından bu yana insanlara zulmeden politikanın devamını kabul etmiyoruz." diye konuştu.
Gösteride yer alan Cezayirli Leyla Makaş da Cumhurbaşkanı Buteflika'nın beşinci dönem adaylığına karşı olduklarını belirterek, "Halkı aşağılamak için yönetimin sömürülmesine karşıyız. Cezayir'in monarşi değil özgür ve demokratik olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sosyoloji Politika Protesto Başkent Araştırmacı 

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