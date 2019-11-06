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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bütçe maratonu başladı İzle

Bütçe maratonu başladı İzle

Komisyondan detay

( ANKARA ) ANKARA

Misyon Maraton 


- Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM). 2020 Merkezi Yönetim bütçesi ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başladı.
Cumhurbaşkanı Fuat Oktay 24 Ekim tarihinde sunum yapmıştı. Milletvekilleri bütçe geneli Hakkı'nda düşüncelerini ifade edecekler ve daha sonra Oktay milletvekillerinin sorularını cevaplayacak.
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