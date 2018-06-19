Bursalı esnaflar Büyükataman’ı siyasetin ustası ilan etti

-KAHVALTIDAN DETAYLAR

-İSMET BÜYÜTATAMAN VE BESOB BAŞKANI ARİF TAK KONUŞMASI



( BURSA -HD)- Şed kuşanan Büyükataman usta ilan edildi BURSA



- Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Birliği aynı partiden 5 defa üst üste milletvekili seçilen İsmet Büyükataman’a Şed kuşandırarak seçimin ahisi ilan etti. Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Birliği MHP Bursa Milletvekillerini kahvaltıda ağırlayarak destek seçimler öncesi destek oldu. Esnaf sarayında kahvaltıda MHP Bursa Milletvekili Adayları İsmet Büyükataman, Hidayet Vahapoğlu ve Fevzi Zırhlıoğlu’nu ağırlayan Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Birliği’ne bağlı 30 esnaf odası birlik ve beraberlik mesajı verdi. Düzenlenen kahvaltı programının ardından MHP Genel sekteri İsmet Büyükataman BESOB Başkanı Arif Tak tarafından 5 defa üst üste aynı partiden milletvekili olduğu için şed kuşandırılarak ahi ilan edildi. Bu seçimler bundan önce idrak ettiğimiz seçimlerden çok yönüyle farklı ve ehemmiyet arz eden bir seçim bu seçimlerde Türk demokrasi tarihinin en kapsamlı yönetim reformunu hayata geçirileceği yeni bir hükümet etme modelinin bütün kurum ve kurallarıyla icra edileceği bir seçim olacak bu seçimler. Yapılan bir anayasa değişikliği çalışması 16 Nisan’da aziz milletimizin takdirlerine sunuldu. Büyük bir çoğunlukla adına cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediğimiz yeni hükümet etme biçimi anayasa değişikliğiyle gerçekleştirildi.

Bu anayasa değişikliği aynı zamanda siyasi partilerin kendi kurumsal kimliklerini muhafaza ederek kendi adaylarının oy pusulasında yer aldığı şekliyle yasal ittifaklarına da imkan sağlayan düzenlemeyi de hayata geçirdi. Türkiye’nin her alan ve anlamda çok ciddi bir kuşatmayla karşı karşıya olduğu bir dönemde siyaset kurumu önceliklerini yeniden gözden geçirmek gelişen bu hadiselerle alakalı devlet hayatı ve yönetimde seri, süratli, etkili ve güçlü bir idari yapılanmanın tesisi ve bunun sürdürülebilmesi konusunda bir vaziyet almak zorunda kaldı. Biz meseleye böyle baktık. Sevdası Türkiye olan insanların bu olağan üstü gelişmeler ve zor şartlar karşısında başka bir tercih ortaya koyması doğru olmazdı” dedi.

BESOB Başkanı Arif Tak, kahvaltı sonrası aynı partiden 5 dönem başarılı bir şekilde milletvekili olmayı becermiş Türkiye gelinde isim yapmış ve Bursa’yı temsil etmiş bir siyasetçi olarak bizde BESOB olarak kendilerini seçimin ahisi ilan ettik diyerek MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’a şed kuşandırdı.

