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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bursa İl Dernekleri Federasyonu'ndan Cumhur İttifakı’na destek İzle

Bursa İl Dernekleri Federasyonu'ndan Cumhur İttifakı’na destek İzle

toplantıdan detaylar

Politika Toplantı İran Seçimleri Hükümet Yükselen 

-başkanın konuşması
-toplu fotoğraf çekimi

( BURSA -HD) BURSA

- Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF), 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı’na destek vereceklerini açıkladı.
Hemşehri derneklerinin bir araya gelerek oluşturduğu Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF), 24 Haziran seçimlerin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakını desteklediklerini kamuoyuna duyurdu. Düzenlenen toplantıda konuşan BİLDEF Başkanı Mustafa Dursun, “Türkiye’nin üzerinden dahili ve harici bir çok oyun oynanmaktadır. Geçmişte Türk Kürt, Alevi Sünni, solcu sağcı, laik antilaik diyerek bir birine düşürülen dışarıda ise IMF kapılarında borç dilenen bir ülke konumundaydık. Sağlık sistemi çökmüş, sosyal devlet ilkeleri zedelenmişti. Birçok kamu kurumu dışarıdan gelecek borç parayla maaşları ödemekteydi. Kaos ve istikrarsızlık had safhaya ulaşmıştı. Dünya ekonomileri arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin adı çok gerilerdeydi. Birileri de bu durumdan faydalanarak kirli emellerine ulaşmaya çalışıyordu. Ülke kaynaklarımızı ve doğal zenginliklerimizi kontrol altına alarak ülkemizi geri bırakma hevesine kapılmışlardı. Bir yandan terör örgütleri bir yandan FETÖ denen kirli yapı dış güçlerle kol kola girerek geleceğimize ipotek altına almaya çalışıyorlardı” dedi.
2002 yılında iktidara gelen AK Parti hükümetinin attığı doğru adımlar ve tutarlı politikalar neticesin de tüm bu olumsuzluklar yavaş yavaş bertaraf edildiğini dile getiren Mustafa Dursun, “Sağlık, ulaşım, demokrasi ve ekonomik kalkınma alanların da yapılan reformlarla ülkemiz adeta Osmanlı İmparatorluğu’nun yükseliş dönemi gibi şahlanmaya başladı.
Bugün İMF kapıların da borç dilenen değil İMF ye borç veren, dünyanın 16. Avrupa’nın ise 6. Büyük ekonomisine sahip bir ülke konumundayız. Türkiye’nin bütün bu kazanımlarının devam etmesi, istikrarın sağlanması, ekonominin düzene koyulması ve dünya üzerin de git gide yükselen Türkiye Cumhurriyeti Devleti’nin payidar kılınması elzem bir konudur. Bunun için Türkiye’nin her bölgesinden her kimliğinden, her kültüründen oluşan ve 35 il derneğini bir çatı altında toplayan BİLDEF olarak dernek başkanlarımızla birlikte 24 Haziran 2018 seçimlerin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakını desteklediğimizi kamuoyuna saygılarımızla açıklıyoruz” diye konuştu.

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