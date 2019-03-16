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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bursa'da ''Kalın'' kuyruğu

Bursa'da ''Kalın'' kuyruğu

İbrahim Kalının kitap imzalaması

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( BURSA )- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a Bursa'da yoğun ilgi- Vatandaşlar kitap imzalatabilmek için metrelerce kuyruk oldu BURSA

- Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir kitap evinde vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Doç. İbrahim Kalın, "Ben Öteki ve Ötesi" isimli kitabını imzaladı. Kitap imzalatıp İbrahim Kalın ile konuşabilmek için vatandaşlar metrelerce kuyruk oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Asımın Nesli Gençlik Buluşmasına katılmak için Bursa'ya gelen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Doç. Dr. İbrahim Kalın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret ettikten sonra bir kitap evinde vatandaşlarla bir araya geldi. Kitap evini gezen İbrahim Kalın son çıkan kitapları da inceledi. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'a yoğun ilgi gösterdi. Ben Öteki ve Ötesi isimli kitabını imzalayan Kalın vatandaşlarla sohbet etti. Kitap imzalatabilmek için vatandaşlar kitap evinde metrelerce kuyruk oldu. 1 saat boyunca kitap imzalayan Kalın, yaklaşan programı nedeniyle kitap evinden ayrılıp Merinos Kongre Kültür Merkezi'ndeki gençlik buluşmasına geçti.
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