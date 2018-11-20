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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Burhanettin Kocamaz, MHP'den istifa etti - MERSİN

Burhanettin Kocamaz, MHP'den istifa etti - MERSİN

- Detay görüntü - Burhanettin Kocamaz'ın konuşmasıBurhanettin Kocamaz, MHP'den istifa etti - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz: (1) - "Özellikle MHP çatısı altında hizmet üretmenin ortadan kalktığı ve adeta 'çek git' denildiğim bir dönemde, rahmetli Başbuğa olan sadakatimi ve ülkücü fikir ve düşüncelerimi saklı tutmak üzere, hayatımın en zor kararını veriyor ve 50 yıllık içinde bulunduğum MHP'den istifa ediyorum"MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, partisi MHP'den istifa ettiğini açıkladı.
Kocamaz, Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, ses çıkaranın ihraçla tehdit edildiği bir dönemde bulunduklarını savundu.Son zamanlarda, 2,5 aylık süre içerisinde maruz kaldığı hakaretler ve 50 yıldır mücadelesini verdiği MHP'de politika üretmenin gittikçe zayıfladığını belirten Kocamaz, şunları kaydetti:"Vatandaşa, izlenen politikaları anlatamadığımız, vefa, saygı ve sevgi anlayışının yok edildiği, gördüğümüz muamele neticesinde sağlığımızı kaybettiğimiz bir dönemde daha önce partiden gönderilmeye zorlanan birçok kişiden sonra sıranın bize geldiğini ve bu gibi anlayışlarla daha fazla yol yürüyemeyeceğimi gördüğüm, bize güvenenlerin bugüne kadar gönül verip yol arkadaşlığı yapan vatandaşlarımızın Mersin adına taleplerini yerine getirme konusunda özellikle MHP çatısı altında hizmet üretmenin ortadan kalktığı ve adeta 'çek git' denildiğim bir dönemde, rahmetli Başbuğa olan sadakatimi ve ülkücü fikir ve düşüncelerimi saklı tutmak üzere, hayatımın en zor kararını veriyor ve 50 yıllık içinde bulunduğum MHP'den istifa ediyorum."(Sürecek)

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