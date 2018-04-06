Bülent Arınç: 'İsrail cesareti Amerika'dan alıyor'



- Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, İsrail’in zulmüne artarak devam ettirdiğini belirterek, “Türkiye bu konuda hem kamuoyunda, hem de hükümetimiz nezdinde büyük bir tepki var. Ama İsrail her şeyi göze alarak bunu yapıyor. Arkasında Kudüs’ü İsrail’in başkenti kabul eden süper güç Amerika var. Bu cesareti ondan alıyor” dedi.

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Birlik Vakfı Bursa Şubesi’nin düzenlediği ‘cuma meclisi’ programına katıldı.

Toplantı öncesinde Gazze sınırında Filistinlilerin düzenlediği ‘büyük geri dönüş yürüyüşü’nde bir haftada 24 sivilin şehit olması ile alakalı açıklamalarda bulunan Arınç, “İsrail zulmüne artarak devam ediyor. Türkiye bu konuda hem kamuoyunda, hem de hükümetimiz nezdinde büyük bir tepki var. Ama İsrail herşeyi göze alarak bunu yapıyor. Arkasında Kudüs’ü İsrail’in başkenti kabul eden süper güç Amerika var. Bu cesareti ondan alıyor. İkincisi de Orta Doğu’da Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır yeni yapılanma içerisinde. İsrail de bunlarla bir ittifakın içerisinde. Dış politika konusunda İsrail vurdum duymazlığını bir kat daha arttırarak devam ettiriyor. Şehitler, yaralılar var. Türkiye yine insani açıdan üzerine düşeni mutlaka yapacaktır, gerek Gazze’de, gerek diğer bölgelerde. Ama Birleşik Millet Güvenlik Konseyi’nin, İslam Konferansı Teşkilatı’nın bu konuda acilen bir tedbir alması lazım. Nasıl daha önce Kudüs’ün başkent ilan edilmesine karşı cumhurbaşkanımızın öncülüğünde İstanbul’da bir toplantı yapıldı. Pek çok ülke bu kararı tanımadığını belirttiler. Bu zulümler karşısında da böyle bir tepkiye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ölenlere rahmet diliyorum. İsrail vurdum duymazlığını devam ettiriyor. Bu hadlerini bildirecek güce ihtiyacı var. O gücünde Türkiye önderliğinde belki mümkün olabileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Arınç’ın katıldığı program basına kapalı devam etti.

