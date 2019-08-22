Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bülent Arınç, Darende'de temaslarda bulundu - MALATYA

Bülent Arınç, Darende'de temaslarda bulundu - MALATYA

- Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın Hulusi Efendi Vakfı ziyareti - Arınç'ın Somuncu Baba Külliyesi ziyareti - Arınç'ın Tohma Kanyonu'nu gezmesi - Arınç'ın vatandaşlarla sohbetBülent Arınç Malatya 'da - Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Darende'de temaslarda bulunduMALATYA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Malatya 'nın Darende ilçesinde ziyaretlerde bulundu.Ziyaretlerde bulunmak ve toplantılara katılmak üzere kente gelen Arınç, Darende ilçesinde ilk olarak Es - Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfına gitti.Burada Kaymakam Enver Zengince, Belediye Başkanı İsa Özkan ve Hulusi Efendi Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Hamid Hamidettin Ateş tarafından karşılanan Arınç, vakıf çalışmaları hakkında bilgi aldı.Çalışmalarından dolayı vakıf başkanını ve çalışanlarını kutlayan Arınç, daha önce de ziyaret ettiği vakfın örnek eserler kazandırdığını söyledi.

Ziyaret anısına Vakıf Başkanı Ateş, Arınç'a çeşitli hediyeler verdi.Arınç, daha sonra "Somuncu Baba" olarak bilinen Şeyh Hamidi Veli ve Darendeli Mutasavvıf Seyyid Osman Hulusi Efendi'nin külliyedeki türbelerini gezdi ve burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti.Arınç, programı kapsamında Tohma Kanyonu, Balıklı Kuyular, Çilehane ve Hamidiye Çarşısı'nı da gezdi.

Kutlay Toplantı 

İlgili Foto Galeriler
İçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleriİçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleri
Erdoğandan Bahçeliye ZiyaretErdoğandan Bahçeliye Ziyaret
İmamoğlundan Anıtkabir Ziyaretiİmamoğlundan Anıtkabir Ziyareti
Sahiller Boşaldı, İstanbul Seçmeni Bodrumu Terk EdiyorSahiller Boşaldı, İstanbul Seçmeni Bodrumu Terk Ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Anlamlı ZiyaretCumhurbaşkanı Erdoğandan Anlamlı Ziyaret
Saadet Partisi Merkezinde Tahliye İşlemiSaadet Partisi Merkezinde Tahliye İşlemi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı