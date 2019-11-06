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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bülent Arınç'a meclis kürsüsünden büyük tepki

Bülent Arınç'a meclis kürsüsünden büyük tepki

Enginyurt'un tepkisi

Şehit Televizyon Hapis Cezası Irak 

-konuşma
-detay

( ANKARA )- MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt:- "Bülent Arınç susturulsun"- "FETÖ'den basit gerekçelerle 7 yıl alan yatıyor, 10 yıl alan Ilıcak ve Altan serbest bırakıldı" ANKARA

- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Bülent Arınç diye ağlak bir adamın başlattığı kampanya neticesinde Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hapisten serbest bırakıldı" dedi.
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, “Bu ülkede tam 3 yıldır FETÖ mücadelesi yapılıyor. 15 Temmuz’da 254 vatan evladı katledildi. Ahmet Altan diye bir adam televizyonda çıktı dedi ki 'Sayın Cumhurbaşkanı seçimle gitmezse darbe ile gidecek' dedi.
Nazlı Ilıcak, ağzına gelen her hakareti bu iktidara etti. FETÖ'ye methiyeler düzdü. Dün gördük ki Bülent Arınç diye ağlak bir adamın başlattığı kampanya neticesinde Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hapisten serbest bırakıldı. Bunu serbest bırakanlara şunu sormadan geçemeyeceğim. Sayın Genel Başkanım da en ağır eleştirisini dile getirdi ve açıkladı.
Şunu sormak istiyorum. Zaman Gazetesi'ne abone olan, yurdunda kalan ve Bank Asya’da kira yatıranlara hapiste 7-10 yılı layık gördünüz. 7 yıl, 3 yıl alanı çıkarmadınız. 9 yıl, 10 yıl hapis cezası alan Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan’ı çıkardınız. Bu FETÖ mücadelesine en büyük zararı bu vermektedir. Bülent Arınç diyor ki; KHK bir faciadır. KHK facia ise bu KHK'yı ben yazmadım. Ben de onaylamadım. Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan sesleniyorum; Bülent Arınç susturulsun artık. Bülent Arınç gibiler susturulmadığı sürece FETÖ'yle mücadele Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi sadece ve sadece 15 Temmuz şehitlerini incitmekten başka hiçbir işe yaramaz. Dolayısıyla Ahmet Altan FETÖ’cüdür, Nazlı Ilıcak FETÖ’cüdür. Bütün FETÖ’cüler haindir."
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