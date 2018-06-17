Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Buldan: 'Suruç her yönüyle aydınlatılmalı' - İSTANBUL

Buldan: 'Suruç her yönüyle aydınlatılmalı' - İSTANBUL

Buldan: "Suruç her yönüyle aydınlatılmalı" - İSTANBUL - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın konuşması - DetaylarHDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: - "Suruç her yönüyle aydınlatılmalı, sorumluları mutlaka açığa çıkarılmalı ve cezalandırılmalıdır "İSTANBUL (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Suruç her yönüyle aydınlatılmalı, sorumluları mutlaka açığa çıkarılmalı ve cezalandırılmalıdır." dedi.
Buldan, partisinin Bakırköy Halk Pazarı'nda düzenlediği mitingde, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki saldırının HDP'ye yönelik bir provokasyon olduğu iddiasında bulundu. Buldan, şöyle konuştu:"Buradan bu ülkenin vicdanlı hakimlerine, savcılarına sesleniyoruz, bu olayın peşini biz bırakmayacağız. Siz de eğer yüreğinizde ve vicdanınızda bir damla adalet varsa Suruç olayını yakından takip edin. Suruç bugün Türkiye'de yapılacak olan 24 Haziran seçimlerinin önünde bir provokasyon olayı olarak çıkmıştır. Biz 5 Haziran Diyarbakır mitingini biliriz, biz Ankara katliamını biliriz, biz Suruç katliamını biliriz, bu oyunların niçin yapıldığını biliriz. Ancak henüz hiçbir katliam açığa çıkmadığı gibi sorumluları da yargılanmadı. Suruç'un da böylesi bir gizlilikle, böylesi bir kapalılıkla kalmasını istemiyoruz. Suruç her yönüyle aydınlatılmalı, sorumluları mutlaka açığa çıkarılmalı ve cezalandırılmalıdır."Mitingin sonunda HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın TRT'de yayımlanan propaganda konuşması ekranlardan partililere izletildi.Bu arada, miting için Bakırköy Halk Pazarı çevresinde güvenlik önlemleri alındı, bölgedeki bazı yollar trafiğe kapatıldı.Ayrıca miting alanında kontrol noktaları oluşturuldu, pankart ve flamaların incelendikten sonra alana alınmasına izin verildi.

Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Adayı İran Seçimleri Miting Alanı Provokasyon 

İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik MesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik Mesajı
Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldıAzeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldı
Alişan ve Buse Varol evlendi! İşte düğünden ilk karelerAlişan ve Buse Varol evlendi! İşte düğünden ilk kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Karaman'daCumhurbaşkanı Erdoğan Karaman'da
Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı Açılış TöreniÜsküdar-Ümraniye Metro Hattı Açılış Töreni
Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı gözaltına alındıEski Gürcistan Cumhurbaşkanı gözaltına alındı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı