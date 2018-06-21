Buldan’dan PKK elebaşı Öcalan’a selam



- Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Diyarbakır’da düzenlediği mitinginde, İmralı Cezaevi’nde bulunan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a selam gönderdi. Buldan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Kandil’de terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirdiği operasyona Türkiye halklarının onay vermediğini savundu. Mitinge, CHP il yönetimi de katıldı.

HDP’nin seçim çalışmaları çerçevesinde Diyarbakır’da düzenlediği miting, İstasyon Meydanı’nda yapıldı. Mitinge, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, milletvekili adayları, parti yöneticileri, CHP il yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Miting nedeniyle alan çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Vatandaşlar, 4 ayrı noktada kurulan arama noktasından geçirilerek, alana alındı. Miting, HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Filiz Buluttekin’in konuşmasıyla başlayıp, Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve İstanbul Milletvekili Adayı Ahmet Şık’ın konuşmalarıyla devam etti. Mitingde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, sözlerine tutuklu bulunan parti milletvekilleri ve yöneticilerinin yanı sıra İmralı Cezaevi’nde bulunan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a selam göndererek başladı.

Sözleri sık sık terör örgütü elebaşı lehine atılan sloganlarla kesilen Buldan, Afrin’e düzenlenen operasyonu anımsatarak, “Şimdi Münbiç’e, Kandil’e gitmek istiyorlar. Ama Türkiye halkları buna onay vermiyor” iddiasında bulundu. Ülkede artık ölüm olmasını istemediklerini belirten Buldan, “Bu ülke artık insan ölsün istemiyor. Biz de bu ülkede artık sorunların savaşla değil, çözümle olacağına inanan bir parti olarak, F-16’ların değil, barış güvercinlerinin uçurtulmasını istiyoruz” diye konuştu.



