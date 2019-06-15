Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bu muhtarın elinde bin marifet...Gündüz muhtar, gece ressam

Bu muhtarın elinde bin marifet...Gündüz muhtar, gece ressam

muhtarın resim çizmesi

Ressam Tarım U Dönüşü Muhtarlıklar 

-çalışması
-başkanın ziyareti
-muhtarın başkanı ziyareti
-konuşmalar

( BURSA -ÖZEL)- Çınarönü Mahalle Muhtarı Yusuf Ün, muhtarlıktan aldığı maaşı mahallesini güzelleştirmek için boyaya yatırıyor- Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz:- "Muhtarımız gündüz asli işini yapıyor, gece ise mahallesini güzelleştirmek için çalışıyor" BURSA

- Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi’ne 31 Mart’ta muhtar seçilen Yusuf Ün, gündüz muhtarlıkta vatandaşların işlerini yapıyor, gece ise mahalledeki okul duvarlarına ve trafolara resimler çiziyor. Yıldırım’ın 14 bin 512 nüfuslu mahallesinde, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde muhtar seçilen Yusuf Ün, 3 aydan kısa bir sürede mahallesinin çehresini değiştirdi. Rusya’dan Kanada’ya birçok ülkede uzun yıllar boya ve peyzaj işleri yapan Yusuf Ün, 16 yıllık gurbet hayatının üzerinden Bursa’ya döndü. 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde mahallelinin ısrarı ile muhtarlığa aday olan Ün, seçimleri kazandı. Mazbatasını alır almaz işbaşı yapan Ün, alışılmışın dışında bir muhtar profili çizmeye başladı.
Gündüz muhtarlıkta rutin işlerini ve vatandaşların taleplerini yerine getiren Ün, geceleri ise mahallesini güzelleştirmek için kolları sıvadı. "Her şeyi devletten bekleyemeyiz" Başta mahallesindeki mahalle konağı olmak üzere, okul duvarlarının ve trafoların beton görüntülerinin muhtar olmadan önce de kendisini rahatsız ettiğini aktaran Çınarönü Mahalle Muhtarı Yusuf Ün, “İlk önce mahalle konağımızın dış cephesine resimler çizerek boyadık. Mahalle sakinlerimizden aldığımız olumlu tepkiler üzerine mahallemizdeki okulun ve trafonun duvarlarına da aynı çalışmayı yaptık. Bugüne kadar 500 metrekarenin üzerinde duvarı boyadık. Kullandığım malzemeyi tamamen kendim karşılıyorum ve çalışmayı kendim yapıyorum. İnsanlarımızın olumlu dönüşü bizim bu konudaki şevkimizi arttırdı. Destek olmak isteyen arkadaşlarımız çıkıyor. Ancak şimdilik bunu kendimiz yerine getiriyoruz. Görev yaptığımız sürece ve gücümüz yettiğince bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizim anlayışımızda her şeyi devletten ve belediyeden beklemek veya sadece talep eden konumunda olmak yok. Biz eksik kaldığımız, yetişmediğimiz zaman belediyemizden destek isteyeceğiz. O zaman da Belediyemizin yanımızda olacağından eminiz” ifadelerini kullandı. Başkan Yılmaz'dan teşekkür Çınarönü’nün 50 günde çehresini değiştiren Muhtar Yusuf Ün’ü ziyaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Muhtarlarımız, devlet mekanizmamızın halkımıza en yakın yönetim mekanizması. Vatandaşlarımızın devlet ile ilk ilişkisi muhtarlıklarımız aracılığı ile başlıyor. Böyle önemli bir yönetim mekanizmasında böyle millet sevdalısı, millette hizmeti öncelikli görev edinmiş çalışma arkadaşlarına sahip olduğumuz için şanslıyız. Muhtarımız, gündüz asli işini yapıyor, gece ise mahallesini güzelleştirmek için çalışıyor. Bu özverisinden dolayı muhtarımızı kutluyor, hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Regl kanıyla fotoğraf yaptı sanat eseri dedi!Regl kanıyla fotoğraf yaptı sanat eseri dedi!
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Anlamlı ZiyaretCumhurbaşkanı Erdoğandan Anlamlı Ziyaret
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı