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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Bu milletvekili adayı bir başka çalışıyor...Ziyaret ettiği herkesten oy sözü alıyor İzle

Bu milletvekili adayı bir başka çalışıyor...Ziyaret ettiği herkesten oy sözü alıyor İzle

ZIRHLIOĞLU'NUN ZİYARETLERİNDEN DETAYLAR

Kamera Allah İran Seçimleri Milletvekili 

-VATANDAŞLARIN ZIRHLIOĞLU'NA DESTEK SÖZÜ VERMESİNDEN GÖRÜNTÜ
-ZIRHLIOĞLU RÖP.

( BURSA -HD) BURSA

- MHP Bursa Milletvekili Adayı Fevzi Zırhlıoğlu, yaptığı ziyaretlerde Cumhur ittifakının önemini anlatarak halktan destek istiyor. Bursa’da 24 Haziran seçimleri için en çok çalışan adaylardan olan Zırhlıoğlu, Bursa’yı karış karış gezip vatandaşlara 24 Haziran seçimlerin önemini anlatıyor. Zırhlıoğlu, ziyaret ettiği yerlerden Cumhur ittifakına ve MHP’ye oy sözü alıp almadan ayrılmıyor. Vatandaşların büyük bir teveccüh gösterdiği MHP’li aday, konuşup ikna ettiği her seçmenden oy sözü alıyor. Zırhlıoğlu’nun vatandaşlardan destek sözü aldığı o anlar ise kameralara böyle yansıdı. 24 Haziran seçimlerinin çok önemli olduğunu ifade eden Zırhlıoğlu, “Toplumumuz 24 Haziran’da inşallah hayırlı bir karar verecek. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda milletimizin bir ve beraber olma ihtiyacından ortaya çıkmış bir ittifak. Buna vatandaşlar destek veriyor. Cumhurbaşkanımızı inşallah birinci turda seçeceğiz. Yaptığımız ziyaretlerde vatandaşların teveccühünden bunu anlıyoruz. Meclis seçimlerinde de vatandaşların MHP’nin gücünü artıracağını gözlemliyoruz. MHP Türk milletinin değerlerinin bekçisi ve sigortasıdır. Türkiye’ye bakışı önce ülkem, sonra partim, sonra da ben anlayışıdır. MHP Türkiye için gerekli, mecburî ve zaruridir. İnşallah mecliste güçlü bir şekilde temsil ediliriz. Güçlü MHP güçlü Türkiye demektir” dedi.

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