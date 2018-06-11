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11 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Bozdağ: “Türkiye’nin eskiye dönmesi mümkün değil”

Bozdağ: “Türkiye’nin eskiye dönmesi mümkün değil”

Bekir Bozdağ'ın konuşması,

Başbakan Yardımcısı Bakan Yardımcısı İran Seçimleri Hükümet Muhalefet 

-İftar programından genel görüntüler,

( KIRIKKALE -HD) KIRIKKALE

- Kırıkkale’deki Kırşehirliler Derneği tarafından organize edilen iftar programında konuşan hükûmet sözcüsü ve başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ, muhalefetin Türkiye’yi eskiye götürmek istediğini ve koalisyonlu dönemleri, krizli dönemleri, sıkıntılı dönemleri vaat ettiklerini söyledi.

Ramazan ayı bir yandan Ramazan’ın maneviyle geçerken öte yandan da yaklaşan 24 Haziran seçimleri nedeniyle bir seçim atmosferi içinde geçtiğini ifade eden Bozdağ, “Bu seneki Ramazan, diğer Ramazanlara göre farklı bir Ramazan. Bir yandan Ramazan’ın manevi ikliminde Müslümanlar olarak nasiplerinlerken öte yandan önümüzde ki 5 yıl Türkiye’yi yönetecek Cumhurbaşkanı yasama ve denetim faaliyetlerinde olacak milletvekillerini seçmenin arifesindeyiz” dedi.
24 Haziran’ın Türk tarihi bakımdan, siyasi tarihi bakımından, yeni bir dönüm noktası olduğunu belirten Bozdağ, şunları kaydetti: “24 haziranda sadece Cumhurbaşkanı veya parlamenter üyelerini seçmeyeceğiz. Aynı zamanda Cumhuriyetin ilanından bu yana geçen yaklaşık 100 yıllık süre içerisinde hükumet sistemini değiştirip, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini bütün kurallarıyla beraber yürürlüğe koyacağız. Yeni bir dönemi birlikte başlatacağız. Yeni bir sayfayı birlikte açacağız inşallah Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemimizde şimdiden hayırlı uğurlu olsun. “Eski Türkiye’yi vaat ediyorlar, krizli ve sıkıntılı dönemleri vaat ediyorlar” “Biz geçmiş 16 yılda Kırıkkale için Türkiye için yaptıklarımızı anlattık, yaptıklarımızı teminat gösterdik ve gelecek 5 yıl için bu teminatla sizlerin duası ve desteğine yeniden talibiz ama diğer partilerin seçim beyannameleri ve adayların açıklamalarına baktığımız zaman onlar Türkiye için yeni şeyler söylemiyorlar, gelecekten bahsetmiyorlar onlar geriye dönük bakıyorlar. Türkiye’yi geriye götürmekten bahsediyorlar. Eski Türkiye’yi vaat ediyorlar. Yeni bir şey söylemiyorlar, parlamenter sisteme geri dönmek istiyorlar. Bizde parlamenter sistem döneminin kapandığını Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye’nin siyasi istikrar güçlü iktidarın kalıcı kılan sistemiyle daha kalıcı olarak devam edeceğine yürekten inanıyoruz. Biz geleceğe bakıyor, geleceğe inanıyor, geleceği ve gelecek günleri vaat ediyoruz onlar ise geriye bakıyorlar eskiyi eski Türkiye’yi vaat ediyorlar koalisyonlu dönemleri krizli dönemleri sıkıntılı dönemleri vaat ediyorlar. Buradan bir kez daha söylüyorum Türkiye’nin eskiye dönmesi mümkün değildir. Eski hal muhaldir. Artık biz önümüze bakacağız. Geleceğimizi beraber inşa edeceğiz. Geleceğimiz hayırlı uğurlu olsun inşallah” diye konuştu.
İftar programına AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Adaylarından Ramazan Can, Salim Bozdemir, Mustafa Arslan, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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