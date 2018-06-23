Bozdağ: 'Türkiye'de seçim sonuçları üzerine gölge düşürmek isteyenlerin tamamı yalan söylüyorlar' - YOZGAT Haberi
Bozdağ: "Türkiye'de seçim sonuçları üzerine gölge düşürmek isteyenlerin tamamı yalan söylüyorlar" - YOZGAT - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın açıklamalarıBaşbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: "Türkiye'de seçim sonuçları üzerine gölge düşürmek isteyenlerin tamamı yalan söylüyorlar, bilinçli iftira ediyorlar ve Türkiye'de bir provokasyon yapmak istiyorlar. Biz onu görüyoruz. Sayın Muharrem İnce seçim kurulunun önünde gelip niye oturacak? Sandıklar Yüksek Seçim Kurulunda değil."