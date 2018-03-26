Bozdağ: '(Rus diplomatların sınır dışı edilmesi) Türkiye bu anlamda herhangi bir karar almayı düşünmemektedir' - ANKARA
Bozdağ: "(Rus diplomatların sınır dışı edilmesi) Türkiye bu anlamda herhangi bir karar almayı düşünmemektedir" - ANKARA - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ'ın konuşmasıANKARA - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. (6)Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "(Rus diplomatların sınır dışı edilmesi) Türkiye ile Rusya arasında olumlu ve iyi bir ilişki vardır. Türkiye bu anlamda Rusya'ya karşı herhangi bir karar almayı düşünmemektedir. "