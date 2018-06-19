Bozdağ: '(Münbiç) Türkiye'nin sadece arazide değil, aynı zamanda masada da güçlü olduğunu ve netice aldığını göstermektedir' - YOZGAT İzle
Bozdağ: "(Münbiç) Türkiye'nin sadece arazide değil, aynı zamanda masada da güçlü olduğunu ve netice aldığını göstermektedir" - YOZGAT - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın konuşmasıYOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Münbiç'te ABD ile ortak devriye faaliyeti gerçekleştirmesine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı."Dışişleri bakanımız sayın Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı sayın Pompeo arasında varılan mutabakat çerçevesinde şu anda Münbiç'te diplomatik bir çözüme ulaşıldı. Ve yol haritası çok net bir şekilde belli edildi. Bir takvim de kondu ve bu takvim çerçevesinde adım adım çalışmalar başlatıldı.""Münbiç'e girilmiş durumda ve orada bağımsız devriye başladı. Şimdi adım adım bu devriye içeri doğru girecek ve karma devriyeye dönecek. Daha sonra da o bölgedeki PYD/YPG'li teröristlerin bölgeyi terk edip terk etmediği hem bizim askerlerimiz hem ABD askerleri tarafından takip edilecek, kontrol edilecek ve alanın tamamen temizlenmesinden sonra da o bölgedeki bütün işler yeni aramızdaki mutabakat çerçevesinde devam edecektir""Bir yandan bölgeyi teröristlerden arındırmak için ortak çalışma yürütülürken öte yandan da eş zamanlı teröristlerin bölgeden uzaklştırılmasından sonra bölgenin yönetimi ve güvenliği gibi konuları da eş zamanlı bir şekilde çalışılmakta ve çözüme kavuşturulmaktadır""Münbiç'te diplomatik çabalaırımızın netice vermesi Türkiye'nin sadece arazide değil, aynı zamanda masada da güçlü olduğunu ve netice aldığını göstermektedir"