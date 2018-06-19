Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Bozdağ: '(Münbiç) Türkiye'nin sadece arazide değil, aynı zamanda masada da güçlü olduğunu ve netice aldığını göstermektedir' - YOZGAT İzle

Bozdağ: '(Münbiç) Türkiye'nin sadece arazide değil, aynı zamanda masada da güçlü olduğunu ve netice aldığını göstermektedir' - YOZGAT İzle

Bozdağ: "(Münbiç) Türkiye'nin sadece arazide değil, aynı zamanda masada da güçlü olduğunu ve netice aldığını göstermektedir" - YOZGAT - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın konuşmasıYOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Münbiç'te ABD ile ortak devriye faaliyeti gerçekleştirmesine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı."Dışişleri bakanımız sayın Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı sayın Pompeo arasında varılan mutabakat çerçevesinde şu anda Münbiç'te diplomatik bir çözüme ulaşıldı. Ve yol haritası çok net bir şekilde belli edildi. Bir takvim de kondu ve bu takvim çerçevesinde adım adım çalışmalar başlatıldı.""Münbiç'e girilmiş durumda ve orada bağımsız devriye başladı.
Şimdi adım adım bu devriye içeri doğru girecek ve karma devriyeye dönecek. Daha sonra da o bölgedeki PYD/YPG'li teröristlerin bölgeyi terk edip terk etmediği hem bizim askerlerimiz hem ABD askerleri tarafından takip edilecek, kontrol edilecek ve alanın tamamen temizlenmesinden sonra da o bölgedeki bütün işler yeni aramızdaki mutabakat çerçevesinde devam edecektir""Bir yandan bölgeyi teröristlerden arındırmak için ortak çalışma yürütülürken öte yandan da eş zamanlı teröristlerin bölgeden uzaklştırılmasından sonra bölgenin yönetimi ve güvenliği gibi konuları da eş zamanlı bir şekilde çalışılmakta ve çözüme kavuşturulmaktadır""Münbiç'te diplomatik çabalaırımızın netice vermesi Türkiye'nin sadece arazide değil, aynı zamanda masada da güçlü olduğunu ve netice aldığını göstermektedir"

Diplomat Aritas Yol Haritası Terör Örgütü Teröristler 

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı