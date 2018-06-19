Bozdağ: 'Münbiç'teki neticenin Fırat'ın doğusuna da uygulanabilir bir model oluşturabileceğini düşünüyoruz' - YOZGAT İzle
Bozdağ: "Münbiç'teki neticenin Fırat'ın doğusuna da uygulanabilir bir model oluşturabileceğini düşünüyoruz" - YOZGAT - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın konuşmasıYOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Münbiç'te ABD ile ortak devriye faaliyeti gerçekleştirmesine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. (2)"Bu mutabakat sadece Münbiç'le ilgili bir mutabakat. Ama bu mutabakatın içerisinde ileriye dönük ABD ile Türkiye arasında DEAŞ'tan temizlenen bütün yerlerde ortak çalışma ve çözüm önerileri arama iradesi de var""DEAŞ'tan temizlenen yerler neresidir? Fırat'ın doğusu da öyle, Rakka da, diğer yerler de öyle. Dolayısıyla bundan sonra Türkiye - ABD, DEAŞ'tan temizlenen Fırat'ın doğusu dahil diğer yerlede de birlikte çalışma kararıdır bu. Bununla ilgili adımlar da atılacaktır""Bu bir nevi Fırat'ın doğusu için de, Münbiç'teki çalışmalar, bir model olacaktır, oluşturacaktır. Ve biz Münbiç'teki neticenin Fırat'ın doğusuna da uygulanabilir bir model oluşturabileceğini düşünüyoruz"