Bozdağ: 'CHP, Türkiye'deki başörtüsü zulmünün altında mührü olan partidir' - YOZGAT İzle
Bozdağ: "CHP, Türkiye'deki başörtüsü zulmünün altında mührü olan partidir" - YOZGAT - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın konuşmasıYOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, gazetecilerin sorularını yanıtladı. (3)"Bu ülkedeki başörtüsü zulmünün baş mimarının CHP zihniyeti ve bu zihniyete sahip olan siyasiler ve yargı görevlileri, üniversite görevlileri olduğunu herkes biliyor""2007'de eşi başörtülü birisi bu ülkede cumhurbaşkanı olamaz diye bas bas bağıran kimdi? Gene Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarıydı.""27 Nisan e - bildirisi eşi başörtülü birisi Türkiye'ye cumhurbaşkanı seçilmesin diye verilmiş bir bildiridir. Biz onu yırtıp çöpe attık. Ama CHP, o bildiriye büyük destek verdi""Şu anda eğer üniversitelerde, yargıda, Meclis'te, kamuda başörtüsü hürriyeti varsa, herkes dilediği kıyafeti giyiyorsa bu sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve onun liderliğindeki AK PARTİ sayesindedir""CHP, Türkiye'deki başörtüsü zulmünün altında mührü olan partidir"