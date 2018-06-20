Bozdağ: ”Bizim parlamentodaki gücümüzü azaltmak için, HDP’ye oy kampanyası başlattılar” – YOZGAT
- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın Sarıkaya ilçesindeki miting konuşması - Bozdağ: - ”Bizim parlamentodaki gücümüzü azaltmak için, HDP’ye oy kampanyası başlattılar”YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yozgat 'ın Sarıkaya ilçesinde AK Parti mitinginde vatandaşlarla bir araya geldi.Bozdağ:”Bizim parlamentodaki gücümüzü azaltmak için, HDP’ye oy kampanyası başlattılar”