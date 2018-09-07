Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
Bodrum Belediye Başkanı Kocadon'a 38 gün hak mahrumiyeti verilmesi - MUĞLA

Bodrum Belediye Başkanı Kocadon'a 38 gün hak mahrumiyeti verilmesi - MUĞLA

- Meclis toplantısından görüntüler - Mehmet Kocadon'dan görüntü - Başkanvekili seçilen Dursun Göktepe'nin konuşması - Mehmet Kocadon ile röportaj - CHP İlçe Başkanı Recai Seymen ile röportaj - Dursun Göktepe ile röportajBodrum Belediye Başkanı Kocadon'a 38 gün hak mahrumiyeti verilmesi - Bodrum Belediye Başkanlığı vekilliğine geçici olarak, Dursun Göktepe seçildiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum İlçesinde, 38 günlük hak mahrumiyeti cezası alan Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un yerine geçici olarak, Dursun Göktepe seçildi.Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde, olağanüstü meclis toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda meclis üyeleri, 38 günlük hak mahrumiyeti cezası alan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un yerine başkan vekilini belirledi.Gizli oylamayla üç turda gerçekleştirilen seçimlerde meclis üyesi Dursun Göktepe, oy çokluğu ile başkanvekili oldu.Göktepe, seçimin ardından yaptığı açıklamada, "Hukuk önünde saygımız sonsuz. Hukukumuz gereken düzenlemeyi yapacaktır. Meclis üyesi arkadaşlarıma bana güvenlerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.
Mehmet Kocadon da "Dursun Göktepe'ye başarılar diliyorum. Ben hep yanında olmaya devam edeceğim. Birlik ve beraberlik içerisinde bu günleri geçireceğimiz kanaatindeyim. Bodrum'a hayırlı olsun." diye konuştu.
Türkiye'de imar barışının devam ettiğini aktaran Kocadon, Türk yargısına inancını hiçbir zaman yitirmediğini de sözlerine ekledi.Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon hakkında, Yargıtay tarafından, 2006 yılında belediye tarafından yıkım kararı alınan bir duvarın geç yıkıldığı gerekçesiyle yargılandığı davadan, 38 günlük hak mahrumiyeti kararı verilmişti.

Seçimin Ardından Meclis Üyesi Beraberlik Toplantı Naat 

İlgili Foto Galeriler
Fotoğraflarla AK Parti KongresiFotoğraflarla AK Parti Kongresi
AK Parti 6. Olağan KongresiAK Parti 6. Olağan Kongresi
CHP Genel Merkezi Önünde Koltuklu EylemCHP Genel Merkezi Önünde Koltuklu Eylem
Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de yemin ettiCumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de yemin etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis'teCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis'te
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik MesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik Mesajı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı