Binali Yıldırım: 'Sandıkta, millet idaresine burun kıvıranların hesabını siz vereceksiniz' - İSTANBUL
Binali Yıldırım: "Sandıkta, millet idaresine burun kıvıranların hesabını siz vereceksiniz" - İSTANBUL - Pendik'te mitinge katılanlardan görüntüler - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşmasıİSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Pendik'te vatandaşlara hitap etti. (3)
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