Binali Yıldırım, Pendik'te vatandaşlara hitap etti - İSTANBUL
- Pendik'te mitinge katılanlardan görüntüler - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması - Binali Yıldırım'ın şiir okuması - Binali Yıldırım'ın vatandaşları selamlamasıİSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Pendik'te vatandaşlara hitap etti. (4)
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