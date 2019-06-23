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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Binali Yıldırım, oyunu kullandı (2) - İSTANBUL İzle

Binali Yıldırım, oyunu kullandı (2) - İSTANBUL İzle

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a vatandaşların sevgi gösterisinde bulunması - Binali Yıldırım'ın oy kullandığı okuldan ayrılmasıBinali Yıldırım, oyunu kullandı - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım, oyunu Tuzla'da kullandıİSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, oyunu Tuzla'da kullandı.Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile oyunu kullanmak için Tuzla'daki konutundan saat 11.23'te Aydınlı Mahallesi Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu ve Ortaokuluna geldi."Binali başkan" sloganları eşliğinde karşılanan Yıldırım'a, vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Yıldırım, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.Torunları Ahsen Yıldırım ve kucağındaki Erhan Yıldırım ile "1049" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giren Yıldırım, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.Eşinin ardından oy pusulası ile zarfı alıp imzasını atan Yıldırım, kabine geçerek oyunu kullandı.Sandık görevlilerine başarı dileyen Yıldırım, "Hayırlı, uğurlu olsun" diyerek zarfı torunu Ahsen Yıldırım ile sandığa attı.Yıldırım'ın oy kullandığı "1049" numaralı sandıkta 337 vatandaş ile 5 sandık görevlisi vatandaşlık görevini yerine getirecek.Binali Yıldırım'ın yanında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yer aldı.

Vatandaşlık Oy Pusulası Trol 

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