Binali Yıldırım kabine revizyonuna ilişkin sorulara yanıt

“Cumhurbaşkanımız kendisi karar verecektir” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine revizyonu yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorulan soruya yanıt veren Yıldırım, “Sayın cumhurbaşkanımız bugünlerde Ankara dışında. Hepimiz insanız. Dinlenmeye ihtiyacı var ama cumhurbaşkanımız tatilde bile dinlenmez. Orada da çalışır. Çalışmalarını bulunduğu yerde devam ettiriyor. Cumhurbaşkanımızın gerek kabine konusunda gerekse diğer konularda hangi adımları atacağına kendisi karar verecektir. Ülkemizin geleceği için, milletimizin refahı için, sorunların çözümü için biz bugüne kadar gayret ettik bundan sonrada gayret edeceğiz. Pozisyonun ne olacağının önemi yok” dedi.



