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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Binali Yıldırım İzmir’de

Binali Yıldırım İzmir’de

Binali Yıldırım’ın partililer tarafından karşılanması

Hastane Ak Parti Çekim Konferans Telekonferans 

-Partililerin özçekim yapması
-Partiden çıkışı
-Genel ve detaylar

( İZMİR ) İZMİR

- Çeşitli ziyaret ve açılışlar yapmak üzere İzmir’e gelen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Adnan Menderes Havalimanı’nda coşkuyla karşılanan Yıldırım, ardından AK Parti İl Başkanlığı’na geçti. İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve partililerin kapıda karşıladığı Yıldırım, basına kapalı olarak partililerle bir saat görüşme gerçekleştirdi. Devlet hastaneleri açacak Yıldırım ardından, Kınık ilçesine hareket etti. Burada yeni yapılan Kınık Devlet Hastanesi'nin açılışını yapacak. Yıldırım, İzmirlilerle kucaklaşacak. Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, hastanenin resmi açılısına tüm İzmirlileri davet etti. Foça Devlet Hastanesi'nin açılışı da eş zamanlı olarak telekonferans yöntemiyle yapılacak. Yıldırım, iki açılışın ardından Bergama Belediyesi'ni ziyaret edecek. Yıldırım akşam ise İzmir Ticaret Odası’nda iş adamları ve iş kadınları ile birlikte yemeğe katılacak.
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