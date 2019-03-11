Binali Yıldırım: 'İstanbul'u gıpta edilen cazibe merkezi bir şehir haline getireceğiz' - İSTANBUL İzle
Binali Yıldırım: " İstanbul 'u gıpta edilen cazibe merkezi bir şehir haline getireceğiz" - İSTANBUL - Güngören’de kanaat önderleriyle düzenlenen program - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Güngören’de kanaat önderleriyle bir araya geldiği programda konuştu.
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