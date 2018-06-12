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12 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Binalı Yıldırım: “İnce yalan fabrikası kurmuş”

Binalı Yıldırım: “İnce yalan fabrikası kurmuş”

Başbakan Binali Yıldırım'ın Açıklaması

( KIRIKKALE )- “Savunma sanayimizde yerli üretim oranımızı yüzde 23’ten yüzde 65’e çıkardık” KIRIKKALE

Kutlay Fabrika Hastane Yerli Üretim İran Seçimleri 


- Başbakan Binali Yıldırım, Kırıkkale’de gerçekleştirdiği mitingde Muharrem İnce’yi eleştirerek, “Muharrem İnce fabrika kuracağını söylüyordu. Belli ki fabrikayı kurmuş. Bu yalanlar ancak bu fabrikada üretilirdi zaten” dedi.
Kırıkkale’de Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında halka hitap eden Başbakan Binali Yıldırım, önemli açıklamalarda bulundu. İlk olarak Türkiye’nin önünde 2 bayram olduğuna dikkat çeken Yıldırım, “Önümüzde 2 bayram var. İlki Ramazan, ikincisi ise 24 Haziran bayramıdır. 24 Haziran seçimlerinde inşallah ikinci bayramımızı kutlayacağız. Kardeşlerim, yerli ve milli sanayimizde artık teröre göz açtırmıyoruz. Çünkü artık silahlarımızı, tanklarımızı, tüfeklerimizi, İHA’larımızı ve silahlarımızı kendimiz yapabiliyoruz. Yerli üretim oranımızı yüzde 23’ten yüzde 65’e çıkardık. 383 kilometre, 258 tane tünel yaptık. 284 bin derslik yaptık. 1245 tane hastane yapık. 817 bin konut yaptık. Tarımda Avrupa’da 1. olduk. 76 üniversiteyi 207’ye çıkardık. Havaalanı sayımızı 55’e çıkardık. Türk Hava Yolları dünya markası oldu. Bugün 121 ülke ve 307 noktaya uçuş yapılıyor. 2002’de yurt kapasitesi 190 bindi. Bugün 584 bine çıktı” diye konuştu.
“Seçim kazanmanın yolunun yalandan geçtiğini zannediyorlar” Muhalefete yönelik eleştirilerini sürdüren Yıldırım, “Muhalefet adayları hepsi bir olmuş aynı ağızdan bütün yapılanları yok sayıyorlar. İnkar ediyorlar. ‘Siz ne yaptıysanız onları yıkacağız’ diyorlar. Siz buna izin verecek misiniz? Bu millet gerçeği görüyor ve onların haline gülüyor. Bunlar seçim kazanmanın yolunun yalandan geçtiğini zannediyorlar. Boşuna Muharrem İnce demiyor. ‘Fabrika kuracağım’ diyor. Belli ki fabrikayı kurmuş. Bu yalanlar ancak fabrikada üretilirdi zaten” şeklinde konuştu.

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