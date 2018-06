Binali Yıldırım: 'HDP'nin iradesi terör örgütünün elinde'

- İzmir'de televizyon programında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, FETÖ ile mücadele hakkında önemli açıklamalarda bulunurken, HDP'nin iradesinin terör örgütünün elinde olduğunu, Türkiye'de Kürt sorunu değil PKK sorunu olduğunu söyledi.



Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de televizyon programında konuştu.

Yıldırım, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin “Kürt sorunu” sözlerini ve sorunların çözümüne ilişkin söylemlerine şu yanıtı verdi: “Mecliste PKK’yı af mı edeceğiz? Sorun Kürt sorunu değil. Sorun PKK’dır. Türkiye’nin sorunu PKK’dır. Bunu kaldırdığımızda ortada sorun kalmıyor. HDP’nin iradesi yok. İrade terör örgütünün elinde. Yoksa herkes siyaset yapsın. Projelerini ortaya koysun. Ama kimsenin terör propagandası yapmaya, ona lojistik destek yapmaya hakkı yok. Öyle bir siyaset alanı dünyanın hiçbir alanında yok. Bunun özgürlükle alakası yok. 7 Haziran’dan önce birlik mesajı verdi, gülücükler dağıttı.

Millet inandı, 81 milletvekili kazandılar ama daha üzerinden kısa süre geçti, iki genç polisi yatağında şehit ettiler. Orada her şey bozuldu. Sonra hendek eylemleri, yakıp yıkmalar. Tam bir ayrılıkçı, bölgeyi kana bulayan politika izlediler. Ondan sonra da gereken önlemleri aldık. Bugün dağlarımız da terörden arındı meralarımız da, otlaklarımız da arındı. Akıllarını başına alsınlar. ‘Terörle alakamız yok, PKK alçak bir terör örgütüdür ve yok edilmelidir’ desinler başım gözüm üstünde yeri var. Bizim itirazımız terör örgütü esaretinden kurtulmayan ve bölücülüğü esas politika kabul eden siyaset anlayışı.” “FETÖ’den mağdur olanlara fazla izin vermememiz lazım” Yıldırım, FETÖ ile mücadele hakkında şunları söyledi: “Kapalı örgüt. Örgüt kayıt dışı çalışıyor. Saydam ilişkileri yok. Her türlü kayıt dışı faaliyet var. İnsanların adeta beyinlerini formatlamışlar. Bu zaman alacak ama bu zamanda da hak etmediği halde mağdur olanlara da fazla izin vermememiz lazım. Bunu yapan da FETÖ, ‘biz yandık başkaları da yansın’ diye ifade veriyorlar. Ne yapsın mahkeme? Göremezden gelemez. Çağırıyorlar. Onlar kendini ifade edinceye kadar bir sürü mağduriyet yaşanıyor. Bu yargının işi. Burada da bir takım manipülasyonları yaparak hiç suçu günahı olmayanları da ‘ben yandım o da yansın’ hesabına işin içine çekiyor. Biz fark ediyoruz. Bunların yeni dönemde daha dikkatli hesaba alınması gerektiğini düşünüyoruz. İhanet grubu hiçbir şekilde affedilmez. Buna destek veren örgüt elemanı, kaynak sağlayan, devlet imkanını kullanarak örgütün faaliyetlerini yerine getirmesine yataklık eden kesim de bunun içinde. İbadet amaçlı, inancından kaynaklı yardım edenleri bu kategorinin içine almak doğru değil. Bunun hızlanması lazım. Bu işin hızlanması, mahkemelerin kesinleşmesi şile çok daha hızlanacak.” “Yaşam tarzı sorusu gelmesini bekledim ama gelmedi” Konak’ta Kordon’da gençlerle bir araya geldiklerini söyleyen Başbakan Yıldırım, “Gençler aykırı görüş seviyorlar. Ben de her şeyi sormalarına fırsat verdim, ‘her şeyi sorun’ dedim. Çok güzel sorular sordular. Aykırı sorular da sordular” dedi.

Yıldırım, İzmirli gençlerden yaşam tarzı sorusunun gelip gelmediğiyle ilgili soruya, “Yaşam tarzı sorusu gelmesini bekledim ama gelmedi. Bu İzmir’de birinci derecede konuşulan bir konu değil. 2011’den beri buradaydım. Bunu CHP bir siyaset aracı olarak kullanmaya çalışıyor ama milletin çok itibar ettiğini düşünmüyorum. Onları aştı Türkiye” cevabını verdi. Yıldırım, muhalefetin seçimlerde mutluluk ve huzur vaat ettiği ile ilgili soruya, “Mutluluk ilacı mı dağıtacaklar? Mutluluk lafla olmaz. İnsanların beklentilerini karşılamakla olur” yanıtını verdi. "Alevi kültürüne de çok uzak değiliz" Binali Yıldırım, isminin bir Alevi komşusu tarafından verildiği konusun hakkında da, “Erzincan, Alevi ve Sunni vatandaşların birlikte kardeşçe yaşadığı bir ildir. Benim ismimi koyan da bir Alevi komşumdur. Alevi kültürüne de çok uzak değiliz. Bizi birbirimize düşürmezler. Türkiye Dersim’i, Madımak’ı, Başbağlar’ı, Maraş ve Çorum olaylarını yaşadı ama birliğimizi muhafaza etmesini bildik. Alevi inancı, öğretisi kabulümüz. Cem evleri için yeni dönemde beyannamede sözlerimizi yerine getireceğiz ve statülerini resmen başlatmış olacağız.