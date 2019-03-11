Binali Yıldırım, Güngören'de vatandaşlara hitap etti - İSTANBUL
- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım, AK Parti Güngören İlçe Başkanlığı önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti ve ardından otobüsten vatandaşları selamladı.
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