Binali Yıldırım, Güngören’de kanaat önderleriyle bir araya geldi - İSTANBUL İzle
- Güngören’de kanaat önderleriyle düzenlenen program - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları - Programdan detaylar İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Güngören’de kanaat önderleriyle bir araya geldiği programda konuştu.
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