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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Binali Yıldırım Erzincan'da

Binali Yıldırım Erzincan'da

- AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Ergan Dağı kayak merkezinde gezisi - Vatandaşlarla sohbet etmesi - Bakırcılar çarşısında esnafı ziyaret etmesi - Bakır işlemesi yapması - Üzerinde fotoğrafı bulunan el işlemesi bakır levha hediye edilmesi - AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Ergan Dağı Kayak Merkezi ve Yeraltı Çarşısı'nda incelemelerde bulundu, vatandaşlarla sohbet ettiERZİNCAN (AA) - AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Ergan Dağı Kayak Merkezi ve Yeraltı Çarşısı'nda incelemelerde bulundu.Memleketi Erzincan 'da bulunan Yıldırım, Ergan Dağı Kayak Merkezi'ni ziyaret etti.Kayak merkezi gölet alanında piknik yapanlarla hatıra fotoğrafı çektiren Yıldırım, kendisini davet edenlerin masalarına oturarak çekirdek çitleyip, sohbet etti.Daha sonra bakırcılar çarşısı olarak bilinen Yeraltı Çarşısı'na giden Yıldırım, çarşı esnafını ziyaret etti. Yıldırım, bakır işleme sanatı hakkında bilgi alıp, ustaların yönlendirmesiyle bakır levha üzerine işleme yaptı.Yıldırım'a burada bir esnaf tarafından üzerinde portresi bulunan el işlemesi bakır levha hediye edildi.Hediyeye bakan Yıldırım'ın "Ben böyle çatık kaşlı mıyım? Bu herhalde seçim sonucu açıklanırken." sözleri etraftakileri güldürdü.Yıldırım'a, ziyaretlerde Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, partililer ve vatandaşlar eşlik etti.

Portre Salar Kayak Merkezi Hatıra Fotoğrafı Bakır İşleme 

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